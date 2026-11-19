Il WWF Italia ha notificato nei giorni scorsi al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica una formale diffida a provvedere affinché venga data piena e tempestiva esecuzione alla sentenza n. 335/2026 del TAR Abruzzo, che ha riconosciuto l'illegittimità dell'inerzia delle amministrazioni competenti nel procedimento di istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina.

La sentenza, ottenuta a seguito del ricorso promosso dal WWF patrocinato dall'avvocato Giovanni Corporente, ha ordinato alle amministrazioni competenti di concludere entro novanta giorni la fase procedimentale prevista dalla legge quadro sulle aree protette, comprendente la delimitazione provvisoria del Parco, l'adozione delle misure di salvaguardia e la costituzione dell'organismo di gestione provvisoria. Nonostante la decisione del TAR sia stata notificata il 1° luglio 2026 e il termine fissato dal giudice sia scaduto il 29 settembre scorso, gli adempimenti richiesti non risultano ancora completati. Per questo il WWF ha intimato al Ministero di dare integrale esecuzione alla pronuncia entro quindici giorni dal ricevimento della diffida.

" Abbiamo preso atto positivamente delle interlocuzioni istituzionali avviate dal MASE dopo la sentenza e delle indicazioni secondo cui l'istruttoria ministeriale sarebbe ormai in fase avanzata, con una bozza di provvedimento già predisposta", dichiara Luciano Di Tizio, presidente del WWF Italia. "Abbiamo anche dichiarato più volte che piccole modifiche al perimetro non avrebbero rappresentato un problema, ma non è più rinviabile la conclusione dell'iter amministrativo, anche alla luce dell'obbligo derivante dalla sentenza e della necessità di attivare finalmente le misure di tutela previste per uno dei tratti costieri più pregiati dell'Adriatico. Ci spiace dover ricorrere nuovamente agli atti ufficiali. Abbiamo atteso ben più di un mese prima di fare questa diffida, ma il Parco Nazionale della Costa Teatina deve essere istituito da più di un quarto di secolo e dopo la sentenza del TAR non ci sono più alibi per ulteriori ritardi. Chiediamo al Ministero di rispettare quanto disposto dal giudice amministrativo e di portare rapidamente a compimento il procedimento, assicurando finalmente al territorio gli strumenti di tutela e gestione previsti dalla legge".

La diffida è stata presentata in uno spirito di leale collaborazione istituzionale e con l'auspicio che il procedimento possa concludersi in sede amministrativa senza ulteriori contenziosi. In assenza di un integrale adempimento entro il termine indicato, il WWF si riserva di promuovere il giudizio di ottemperanza previsto dal Codice del processo amministrativo, chiedendo al TAR le misure necessarie all'esecuzione della sentenza, inclusa l'eventuale nomina di un commissario ad acta.