Panico nel sottopasso di Chieti Trivalle

Momenti di paura, ieri mattina, nel sottopasso di Chieti Tricalle dove si sono staccati alcuni grossi pezzi di controsoffitto dalla volta della galleria che collega il quartiere con l’ospedale. In quel momento stava transitando, tra gli altri, Daniela Torto, deputata del Movimento 5 Stelle, che ha assistito in diretta al cedimento. "Solo pochi secondi prima che uscissi dalla galleria le pareti sono crollate. Potevo morire. E come me tante persone che ogni giorno percorrono quel tratto per andare al lavoro, a scuola, in ospedale", ha dichiarato la parlamentare in una nota diffusa subito dopo l’accaduto. Ora è stata disposta la chiusura della carreggiata in direzione Pescara per verifiche in corso sulla statale 656. Seguiranno aggiornamenti.