Palmieri prende il posto di Schael alla Asl di Lanciano-Vasto-Chieti

Il nuovo direttore generale della Asl n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, Mauro Palmieri, ed il riconfermato direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise, Nicola D’Alterio, sono stati presentati, ieri pomeriggio, a Pescara, in Regione, nel corso di una conferenza stampa tenuta dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio.

“Ringrazio il direttore Palmieri per il suo dinamismo - ha esordito Marsilio - visto che si è messo subito al lavoro confrontandosi con il suo predecessore, non appena l’ho informato dell’avvio della procedura che poi ha portato alla nomina approvata oggi in giunta. Non a caso, abbiamo cercato di velocizzare il momento della scelta utilizzando la graduatoria già aperta - ha proseguito il Presidente - senza attivare nuove procedure che avrebbero richiesto più tempo. Questa rappresentava, per certi versi, un'emergenza considerando la richiesta da parte della Regione Piemonte di portare il direttore generale a Torino, a dirigere una delle Asl più importanti d'Italia. Noi siamo orgogliosi anche di questo, - ha aggiunto - perché vuol dire che la nostra classe dirigente è apprezzata in tutta Italia e viene chiamata ad affrontare problemi molto molto complessi. Una cosa è certa, nessuno ha la bacchetta magica, neanche il dottor Palmieri che non è il certo il mago di Oz. Tuttavia, - ha proseguito Marsilio - avendo guidato il dipartimento interaziendale Latina-Frosinone che, messo insieme, ha praticamente gli abitanti dell'intero Abruzzo e, avendo contribuito alla realizzazione degli ospedali a Viterbo, ai Castelli Romani, a Latina ed a Frosinone, Palmieri mi ha fatto scattare quel quid in più che ritengo occorra per portare a termine un'operazione particolarmente importante per la provincia di Chieti. Proprio adesso, infatti, abbiamo sbloccato, dopo ben 25 anni, i finanziamenti per gli ospedali di Vasto e di Lanciano, abbiamo portato nuove risorse alla sanità teatina e abbiamo fatto anche tramontare quel project financing, previsto per l’ospedale Chieti, che faceva tremare le vene nei polsi. Un progetto, che se portato a termine, avrebbe, infatti, condannato la Asl di Lanciano-Vasto-Chieti ad un deficit strutturale incolmabile almeno per qualche decennio”.

La seconda importante delibera, approvata oggi dalla Giunta regionale, è stata la conferma di Nicola D’Alterio a direttore generale dell’Istituto zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise

“C’è stata piena condivisione con il mio collega presidente della Regione Molise - ha detto il presidente Marsilio- per rinnovare a Nicola D'Arterio la direzione dell'Istituto Zooprofilattico. Un autentico fiore all'occhiello, un istituto che negli anni di conduzione da parte dello stesso D'Alterio, insieme all’intero CdA, ha portato l'Istituto Zooprofilattico a fare un salto di qualità enorme facendolo diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale nel campo della sanità non soltanto animale perché una delle caratteristiche più importanti, proprio sotto il profilo culturale e scientifico dell'attività dell'Istituto di questi anni, è stata la vocazione della “salute unica”, il progetto One Health, cioè la salute unica uomo-animale e quindi il benessere inteso in maniera globale che, per una regione come l ’Abruzzo, che ha fatto del benessere una delle sue caratteristiche principali, da promuovere anche verso l'esterno, è davvero molto importante. Non possiamo fare altro, quindi, che ringraziare D’Alterio - ha concluso Marsilio - per la sua disponibilità a continuare a guidare l'Istituto Zooprofiattico. Un fatto che ci inorgoglisce e ci onora perché sappiamo quanto sia stimato a tutti i livelli”.

All’incontro con i giornalisti hanno preso parte, tra gli altri, anche l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì , il direttore generale uscente della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Thomas Schael, ed i parlamentari Guerino Testa ed Etelwardo Sigismondi.