PRG di Ortona annullato dal Tar: il Comune fa chiarezza su pratiche edilizie e piani attuativi

Nessuna sospensione generalizzata delle pratiche edilizie, applicazione della disciplina urbanistica previgente e verifiche mirate sui piani attuativi adottati negli ultimi mesi. Sono questi i principali chiarimenti contenuti nell'avviso pubblico diffuso dal Comune di Ortona (III Settore – Attività tecniche e produttive), firmato dal dirigente Domenico Fineo, con cui l'amministrazione illustra le conseguenze pratiche della sentenza n. 502/2026 con cui il Tar Abruzzo, sezione di Pescara, ha annullato la deliberazione di approvazione del Piano regolatore generale del 2022.

Il documento, predisposto sulla base degli indirizzi della determinazione dirigenziale n. 2257 del 12 novembre, è destinato a cittadini, professionisti e operatori economici e chiarisce innanzitutto quale sia lo strumento urbanistico di riferimento dopo la pronuncia dei giudici amministrativi: le valutazioni urbanistiche dovranno infatti tornare a fare riferimento al PRG del 1994, insieme alle successive varianti legittimamente efficaci e agli altri strumenti e disposizioni applicabili.

Come precisato nell'avviso, "le previsioni del PRG approvato nel 2022 non possono pertanto essere autonomamente assunte quale fondamento per il rilascio di nuovi titoli edilizi".

Il Comune tiene però a sgombrare il campo da possibili fraintendimenti: "la sentenza non determina una sospensione generalizzata delle pratiche edilizie". Le nuove istanze e i procedimenti ancora pendenti continueranno dunque a essere esaminati dagli uffici, che verificheranno caso per caso la conformità degli interventi alla disciplina vigente.

Un capitolo a parte riguarda i permessi di costruire e gli altri titoli edilizi già rilasciati. L'avviso specifica che l'annullamento del PRG "non determina automaticamente l'annullamento, l'inefficacia o la decadenza" dei titoli formatisi durante il periodo di efficacia dello strumento urbanistico annullato. Gli uffici procederanno, ove necessario, a verifiche puntuali, "senza attivare un riesame generalizzato e indiscriminato dei titoli precedentemente rilasciati".

Particolare attenzione è riservata ai tre strumenti urbanistici attuativi adottati lo scorso settembre: il Piano urbanistico esecutivo Postilli – Luce dell'Est, il Piano particolareggiato San Donato e il Piano particolareggiato Ripari di Giobbe. Venuto meno il riferimento al PRG del 2022, non sarà possibile procedere alla loro approvazione definitiva sulla sola base della conformità al Piano annullato, in attesa delle necessarie verifiche giuridiche.

Per questo motivo, si legge nel documento, "allo stato, non è necessario procedere al deposito di osservazioni ai suddetti strumenti urbanistici attuativi"; quelle eventualmente già presentate resteranno agli atti. Il Comune precisa inoltre che tale indicazione "non costituisce, di per sé, una definitiva dichiarazione di caducazione delle deliberazioni di adozione". Nuove comunicazioni saranno fornite qualora si rendesse necessario riattivare i procedimenti e stabilire ulteriori termini per le osservazioni.

Quanto al percorso del nuovo PRG, il Comune dovrà affrontare le questioni evidenziate dal Tar, relative all'elaborato sul rischio di incidenti rilevanti e alla Valutazione di incidenza ambientale, oltre agli eventuali aggiornamenti della Valutazione ambientale strategica. Il Consiglio comunale sarà chiamato ad assumere le determinazioni di propria competenza per la prosecuzione del procedimento di approvazione.

La determinazione dirigenziale n. 2257 del 12 novembre 2026 è pubblicata sull'Albo pretorio. Per informazioni su singoli immobili o procedimenti edilizi, gli interessati possono rivolgersi agli uffici comunali competenti.