Ventinove giorni per cambiare il volto dell'assistenza vestina. Dal 1° dicembre le nuove unità infermieristiche prenderanno servizio presso la ASL di Pescara, con una parte significativa destinata all'Ospedale San Massimo di Penne, dove il rafforzamento sarà rivolto in particolare alla Nefrologia e alla Dialisi. Un impegno che si completerà entro la fine dell'anno, quando il totale delle nuove assunzioni arriverà a quota 28.

Gli inserimenti si collocano nel reclutamento di 19 infermieri disposto con deliberazione del Direttore Generale n. 1821 del 13 novembre 2026. Il provvedimento prevede l'assunzione a tempo determinato di professionisti da inserire in diverse unità operative aziendali. Al San Massimo, il potenziamento sosterrà – in particolare ma non solo – l'attività della Nefrologia e Dialisi e il lavoro dei professionisti che ogni giorno assicurano assistenza ai pazienti.

È inoltre in fase di approvazione un'ulteriore deliberazione che prevede il reclutamento di altri nove infermieri. Si arriverà dunque, entro il 31 dicembre, a un totale di 28 unità. Un impegno che comprende la valorizzazione delle competenze infermieristiche: presenza e continuità assistenziale sono fondamentali per la qualità delle cure e la presa in carico dei pazienti.

L'attenzione nei confronti dell'area vestina segue quanto aveva ribadito il Direttore Generale Vero Michitelli nel corso dell'incontro istituzionale del 25 settembre, alla presenza del Sindaco di Penne Gilberto Petrucci e dei Sindaci dell'Area Vestina: "Non trascureremo mai l'ospedale di Penne".