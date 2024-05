Tragedia a San Donato. Neonato trovato privo di vita

Una tragedia che lascia sgomenti. Questa mattina, a Pescara, zona San Donato, un neonato di poco più di un mese è stato trovato privo di vita dai genitori nel letto. Sono stati loro stessi, mamma e papà, a dare l'allarme chiamando disperati il 118: sul posto sono subito accorsi i sanitari a bordo di un'ambulanza. Purtroppo però per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Al momento l'ipotesi principale è che il neonato sia rimasto vittima della Sids, la sindrome della morte improvvisa in culla.

Cos'è la Sids (fonte: Istituto Superiore di Sanità)



La sindrome della morte in culla, o sudden infant death syndrome (Sids), colpisce i bambini tra un mese e un anno di età. La definizione Sids, che non corrisponde a una precisa patologia, si applica quando si possono escludere, (previa autopsia e analisi accurate dello stato di salute del bambino e delle circostanze della sua morte), tutte le altre cause note per spiegare il decesso del neonato, da malformazioni a eventi dolosi.

Non è stata ancora definita con sicurezza una specifica causa medica in grado di spiegare la Sids ma ci sono invece una serie di comportamenti e di fattori di rischio che possono incidere significativamente sulla probabilità che la Sids si verifichi, come dimostrano numerosi studi e indagini

Alla famiglia le più sentite e sincere condoglianze da parte della redazione di AbruzzoIndependent.it