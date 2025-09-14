Orrore a Sulmona: violentata una 12enne

C’è ancora una storia bruttissima che riguarda il nostro Abruzzo dove una ragazzina di 12 anni ha denunciato di essere stata violentata e costretta a subire abusi sessuali da una coppia di ragazzini, uno di 14 anni ed uno di 18 anni, che erano in possesso di un video che ritraeva la piccola e che avrebbero reso pubblica se non avesse accettato altre violenze.

A rompere questa ‘catena oscena’ è stata la stessa vittima che ha trovato il coraggio di parlare coi genitori i quali si sono immediatamente rivolti alle forze dell’ordine.

Questa notte il blitz dei carabinieri mandati dalla Procura del Tribunale dei Minori i quali hanno sequestrato i cellulari dei protagonisti di questa storia e notificando atti di indagine per reati terrificanti: violenza sessuale su minore e revenge porn.

La piccolina sarà ascoltata nei prossimi giorni in un ambiente protetto ed alla presenza di psicologi e speriamo che questa tragedia possa essere superata in qualche modo, per quanto possibile.