Violentata a 13 anni nel centro di Pescara

Ancora una bruttissima storia per il capoluogo Adriatico. Una ragazzina di 13 anni ha denunciato di essere stata violentata da un ragazzo di 23 anni conosciuto sui social nel centro di Pescara. I fatti risalgono allo scorso mese di ottobre quando la giovane pescarese si è recata al pronto soccorso a seguito di quanto subito nelle ore precedenti. Secondo la ricostruzione fornita dagli investigatori la vittima abusata aveva conosciuto questo giovane, che non è della provincia di Pescara, alcune settimane prima ed una volta organizzato l’incontro nel centro cittadino l’ha portata nella sua macchina, parcheggiata vicino alla stazione ferroviaria. All’interno dell’automobile si sarebbe consumata la violenza sessuale. Appena la giovanissima è riuscita a liberarsi si è rifugiata nel negozio di un conoscente che poi ha avvisato la famiglia ed è stata accompagnata al nosocomio per accertamenti medici. A quel punto sono partite le indagini ed il protagonista in negativo di questa storia e’ stato rintracciato in provincia dell’Aquila, con l’ausilio del Commissariato di Sulmona, ed è stato tratto in arresto. Ovviamente vale il principio della presunzione di innocenza per questo giovane che, però, dovrà difendersi in un processo penale.