Sanzioni previdenziali e uso piattaforme Inps

Martedì 24 settembre 2024, presso la Sala consiliare del Comune di Pescara, si è tenuto il convegno dedicato all’ “Utilizzo della nuova piattaforma INPS “VERA””. Il formativo incontro, che ha visto il patrocinio dell’ANCL, dell’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro, oltre a quello del Comune di Pescara, ha trattato il tema delle nuove sanzioni previdenziali in vigore dal primo settembre 2024, la compliance previdenziale, gli aspetti problematici delle trasferte, le violazioni in tema di appalti riflessi sulla regolarità contributiva ed infine sulle casistiche di responsabilità disciplinare dei Consulenti del Lavoro.

La presenza del Sindaco Carlo Masci è stata fondamentale per mostrare supporto concreto alla categoria dei Consulenti del Lavoro.

L’evento ha permesso un approfondimento sui principali temi giuslavoristici che hanno preso vita tramite importanti speaker: dall’Inps il Direttore Provinciale Dott. Maurizio Roca ed i Funzionari Agenzia Flussi Contributivi rappresentati dalle Dottoresse Patrizia Di Tillio e Katia Padovano; per l’Ordine dei Consulenti del lavoro hanno partecipato quali relatori: il Presidente dell’ordine dei Consulenti del Lavoro di Pescara Avv. Paolo Cacciagrano, il Dott. Bruno Olivieri, il Dott. Fabio Perrone, il Dott. Massimo Pratola, il Dott. Pier Paolo Serra. L’evento, che ha riscosso grande successo, ha permesso ai partecipanti che ne hanno preso parte, il conseguimento dei crediti formativi validi per la formazione continua obbligatoria del Consulente del Lavoro.

I lavori si sono conclusi ringraziando i partecipanti tutti e lo sponsor ormai fisso per la categoria: SEAC.