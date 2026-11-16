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Operazione antidroga tra Chieti e Pescara: sequestrati oltre cinque chili di stupefacenti

Due arresti convalidati dopo il ritrovamento di marijuana, hashish e cocaina in un presunto deposito per lo spaccio

Operazione antidroga tra Chieti e Pescara: sequestrati oltre cinque chili di stupefacenti

Un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri della stazione di Chieti Scalo ha portato al sequestro di oltre cinque chili di sostanze stupefacenti e all’arresto di due uomini del pescarese. Le indagini sono partite da un controllo nel pomeriggio del 10 novembre in viale Unità d’Italia, a Chieti Scalo.

I militari hanno fermato un 32enne pescarese, incensurato, che aveva con sé una busta sigillata contenente 593 grammi di marijuana. L’uomo ha dichiarato di aver ritirato la droga per conto di terzi dietro compenso.

Le successive indagini e perquisizioni hanno condotto gli investigatori nell’abitazione di un 30enne di Pescara, individuato come il presunto fornitore. Nella camera da letto è stato trovato un vero e proprio deposito di stupefacenti, insieme a un laboratorio per il confezionamento delle dosi: oltre 3,3 chili di marijuana, circa 1,7 chili di hashish, 380 grammi di cocaina, resina di marijuana, un termosaldatore e una bilancia di precisione.

Il trentenne è stato arrestato a Francavilla al Mare, nella casa della compagna. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Chieti ha convalidato entrambi gli arresti il 13 novembre. Per il 32enne, considerato il suo ruolo marginale e l’assenza di precedenti, è stato disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria; per il presunto fornitore, invece, sono stati disposti gli arresti domiciliari.

L’operazione rappresenta un colpo significativo contro il traffico di droga tra le province di Chieti e Pescara, con il sequestro di una quantità complessiva superiore a cinque chili di sostanze stupefacenti. Ma è chiaro che non finisce qui.

 

Tags: Operazione antidroga chieti arresti spaccio stupefacenti oggi chieti scalo pescara

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