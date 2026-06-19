Frase del giorno

19 Giu, 2026
  1. Home
  2. Attualità
  3. "A Pescara chi commette reati viene individuato, perseguito e...

"A Pescara chi commette reati viene individuato, perseguito e assicurato alla giustizia"

Il sindaco Masci ha commentato l'operazione antidroga condotta oggi a Rancitelli dove è stata sgominata una piazza di spaccio

"A Pescara chi commette reati viene individuato, perseguito e assicurato alla giustizia"
“A Pescara chi commette reati viene individuato, perseguito e assicurato alla giustizia. L'ho sempre detto, specie ai più scettici e polemici, e lo ripeto anche oggi, dopo l'operazione dei Carabinieri, che ha permesso di smantellare una centrale dello spaccio sempre attiva, 24 ore su 24, in via Lago di Borgiano e l’intervento della Squadra Mobile della Polizia di Stato che ha portato all’arresto di un uomo di 35 anni e una donna di 41, con 150 grammi di cocaina e 2.570 euro in contanti. A chi ha lavorato a questa attività vanno i miei complimenti, personali e a nome della città, nella certezza che l'impegno profuso fino a oggi proseguirà immutato anche in futuro, per mantenere alta l'attenzione su tutti coloro che pensano di farla franca, arruolando vergognosamente donne e minori nell'attività di spaccio. Un cancro, quello della droga, che si insinua ovunque, con strategie organizzative dei gruppi criminali sempre più sofisticate. Ma i fatti dimostrano che l'acume e la professionalità degli investigatori, insieme alla conoscenza del territorio e alla grande determinazione, sono sempre vincenti. Ne ero certo e oggi sono particolarmente orgoglioso perché troppo spesso ai pescaresi viene raccontata un’altra storia e tocca leggere dichiarazioni sensazionalistiche di qualche rappresentante della minoranza che cerca di far credere che il crimine si sconfigga con le conferenze stampa e gli striscioni, nell’errata convinzione, confermata anche nelle ultime elezioni, che fomentare l’odio contro l’amministrazione comunale porti qualche vantaggio politico a chi rivolge ad essa ripetute accuse prive di fondamento. Lasciamo lavorare in pace le forze dell’ordine che conoscono alla perfezione le problematiche di quella zona, e che stanno ottenendo grandi risultati. I tempi della giustizia non li decidiamo di certo noi e il Comune fa il massimo per recuperare gli alloggi al cui interno si commettono reati, ogni qualvolta maturano le condizioni, e basti pensare agli 80 sfratti eseguiti negli ultimi 3 anni, oltre alla demolizione del Ferro di cavallo, dei tre Palazzi di via Lago di Borgiano e dei 5 palazzi Clerico, richiesti da sempre a gran voce dai residenti del quartiere e dai cittadini pescaresi. Per quanto mi riguarda, nel mio ruolo di sindaco, continuerò a segnalare al Prefetto e al Questore, come ho fatto fino a oggi, le situazioni da attenzionare che i cittadini mi segnalano in via assolutamente riservata e svolgerò la mia azione di stimolo, di sollecitazione e di pungolo, con la massima discrezione, all'interno del Comitato per l'Ordine pubblico, ma oggi è il momento dei ringraziamenti e del plauso. C’è una filiera ben consolidata a Pescara che porta sempre all’individuazione dei reati e di chi li commette, attraverso una grande sinergia tra Comune, Prefettura e Questura e una grande operatività delle forze in campo. È così che bisogna operare, senza clamori. Gli show a cui assistiamo sempre più spesso, per fini propagandistici e personali, non hanno mai portato né a uno sfratto né a un arresto, perché quei risultati si ottengono con il lavoro silenzioso e costante dei professionisti della sicurezza, e non certo degli improvvisati alla ricerca di visibilità, che invece spesso ottengono l’effetto opposto di disturbare e intralciare le attività investigative”.
Queste le dichiarazione del sindaco Carlo Masci sulle operazioni antidroga della Polizia di Stato e dei Carabinieri.
Tags: Masci spaccio Piazza di spaccio Pescara Operazione antidroga Rancitelli

Vedi anche

Smantellata piazza di spaccio in via Lago di Borgiano
Cronaca

Smantellata piazza di spaccio in via Lago di Borgiano

18 Giu, 2026
Smantellate piazze di spaccio a Rancitelli e Fontanelle
Cronaca

Smantellate piazze di spaccio a Rancitelli e Fontanelle

05 Mag, 2025
Smantellata piazza di spaccio. Cinque arresti a Rancitelli
Cronaca

Smantellata piazza di spaccio. Cinque arresti a Rancitelli

11 Ott, 2024
Sequestrati 25 grammi di 'robba' al Treno, una delle principali piazze di spaccio
Cronaca

Sequestrati 25 grammi di 'robba' al Treno, una delle principali piazze di spaccio

22 Feb, 2019
Sgominata centrale di spaccio a “Rancitelli”: tre arresti dei Carabinieri
Cronaca

Sgominata centrale di spaccio a “Rancitelli”: tre arresti dei Carabinieri

13 Set, 2018
Ennesima mega operazione anti-droga a Pescara: quanta coca si consuma in Abruzzo?
Cronaca

Ennesima mega operazione anti-droga a Pescara: quanta coca si consuma in Abruzzo?

16 Gen, 2018
Il degrado a Fontanelle, la piazza di spaccio più operativa d'Abruzzo dopo Rancitelli
Cronaca

Il degrado a Fontanelle, la piazza di spaccio più operativa d'Abruzzo dopo Rancitelli

22 Nov, 2016
Piazza Alessandrini, l'ex tribunale è diventato piazza di spaccio
Cronaca

Piazza Alessandrini, l'ex tribunale è diventato piazza di spaccio

14 Feb, 2015
Droga. Stroncato clan Cirelli
Cronaca

Droga. Stroncato clan Cirelli

09 Mag, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661