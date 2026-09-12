Chieti, maxi sequestro di droga: arrestato un quarantenne

Nel corso dei servizi di contrasto al traffico e allo spaccio di stupefacenti predisposti dalla Questura di Pescara, gli agenti antidroga della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino italiano di 40 anni, pescarese, dimorante anche in provincia di Chieti. L’uomo è stato trovato in possesso di una notevole quantità di droga destinata allo spaccio: 12,6 kg di hashish, 7,5 kg di marijuana e 500 grammi di cocaina, oltre a materiale idoneo per il confezionamento e lo spaccio.

Secondo quanto comunicato dalla Polizia di Stato, l’arresto è lo sviluppo di una specifica attività di polizia giudiziaria finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti di tutte le categorie. L’operazione si inserisce in un più ampio piano disposto dalla Questura, con l’obiettivo prioritario di contrastare il fenomeno dello spaccio e garantire un’efficace azione di contrasto.

In particolare, a seguito di un articolato e mirato servizio di osservazione, controllo e intervento, i poliziotti hanno individuato il soggetto successivamente sottoposto al vincolo restrittivo. Per svolgere l’attività illecita e nascondere con sicurezza la droga, l’uomo si avvaleva di più luoghi adibiti a nascondiglio, collocati anche nella città di Chieti, utilizzati come base dell’avviata e stabile attività di traffico e spaccio nel capoluogo pescarese.

Nel corso dell’operazione di polizia sono stati sottoposti a perquisizione un garage e un armadietto, quest’ultimo collocato presso una palestra frequentata dall’indagato. Nei luoghi indicati e nella disponibilità dell’arrestato è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, unitamente al materiale utile per il confezionamento e lo spaccio.

Al termine dell’operazione, previa intesa con l’Autorità giudiziaria di Chieti, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale del Capoluogo chietino.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto sopra.