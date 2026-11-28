Un nuovo, grave episodio di traffico illecito internazionale di animali è stato sventato dalla Polizia Stradale. Protagonista della vicenda è la Sottosezione di Pescara Nord, che ha fermato un furgone carico di oltre 30 cuccioli di cane di varie razze, trasportati in condizioni precarie e privi di qualsiasi documentazione sanitaria.

L'operazione è scattata intorno alle ore 15 di venerdì 20 novembre, in A14, all'altezza del casello autostradale di Giulianova. Una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Pescara Nord ha intimato l'alt a un furgone immatricolato all'estero per un semplice controllo stradale. A bordo vi era un uomo partito dall'Ungheria e diretto nel Sud Italia. Sin da subito, il conducente ha manifestato un evidente stato di agitazione che ha insospettito gli agenti, inducendoli ad approfondire il controllo.

Una volta fatto aprire il furgone, i poliziotti si sono trovati davanti a una scena drammatica: ben oltre 30 cuccioli di cane di varie razze – tra cui barboncini, bassotti e chihuahua – trasportati in condizioni precarie all'interno di scatole di cartone e trasportini, privi di acqua e cibo e sprovvisti di passaporto, documentazione sanitaria e microchip.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i medici veterinari dell'ASL di Pescara, che hanno accertato le condizioni di salute e di benessere dei cuccioli. Tutti i cagnolini, il cui valore complessivo è stimato in oltre 30 mila euro, sono stati sottoposti a sequestro. Il conducente è stato denunciato in stato di libertà per traffico illecito e maltrattamento di animali, oltre a essere state comminate nei suoi confronti svariate sanzioni amministrative per un importo superiore ai 6 mila euro.

Un intervento, quello degli agenti della Stradale, che ancora una volta dimostra quanto il controllo del territorio e l'attenzione ai dettagli – come l'agitazione del conducente – possano fare la differenza nella lotta ai traffici illeciti e nella tutela degli animali più indifesi.