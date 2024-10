Ama Pescara “seppur” ti tormenta

Tutti, o quasi, conoscono “Ama il tuo sogno se pur ti tormenta”. Ma nella fontana dannunziana appena realizzata nella non indimenticabile piazza Sacro Cuore, nel ‘cuore’ appunto della dannunziana Città di Pescara, questa celebre frase del Vate e’ stata scolpita e storpiata in “Ama il tuo sogno seppur ti tormenta”. Un erroraccio che non è passato inosservato e che ha fatto drizzare i capelli, non soltanto ai tifosi radicali del poeta pescarese ma anche ai cittadini più moderati i quali hanno trovato in quest’opera pubblica finanziata coi fondi del Pnrr un pasticcio inaccettabile. Tutto ciò a pochi giorni dall’arrivo i città dei cosiddetti ‘Grandi della Terra’ che si spera possano non accorgersi di codesta castronerie. L’alternativa, ovviamente, sarebbe quella di correre immediatamente ai ripari: ad esempio, nascondendo la fontana oppure correggendo, se si potesse, questo strafalcione clamoroso. Sommo Gabriele d’Annunzio, se ci senti o ci leggi, perdonaci che spessissimo non sappiamo quello che facciamo o, se lo sappiamo, lo possiamo farlo anche male. E’ nella nostra natura, che tu conosci e per questo hai deciso di allontanarti il prima possibile, da queste parti.