Oggi il Controvertice domani il corteo NoG7

Domani pomeriggio, giovedì 24 ottobre, alle ore 18, si svolgerà il corteo NoG7 contro la guerra economica, sociale e militare. L’appuntamento è alla Madonnina del Porto, a Pescara, dove i manifestanti muoveranno per protestare per il cessate il fuoco e la trattativa in Ucraina, per lo stop al genocidio a Gaza, per il riconoscimento dei diritti dei popoli a partire da palestinesi e curdi, contro la rapina delle risorse dell'Africa, contro l'aumento delle spese militari perché le risorse siano destinate alla sanità, alla scuola, all'occupazione, ad aiutare i più deboli, per la giustizia sociale e ambientale. Questo pomeriggio, invece, preso il Teatro Cordova di Pescara si svolgerà il controvertice. Dalle ore 16:00 in poi sono attesi Moni Ovadia, Elena Basile, Alex Zanotelli, Soumalia Diawara, Paolo Cacciari, Antonio De Lellis, Alberto Negri e Antonio Mazzeo.