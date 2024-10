A Pescara l’ANTI - G7 contro le politiche dei ‘Grandi della Terra’

Il coordinamento No G7 Pescara si è mobilitato per lanciare una voce di dissenso rispetto all’incontro internazionale del G7 a tema Sviluppo che si svolgerà in città dal 22 al 24 ottobre. Sulla carta un forum basato il coordinamento in materia economica e finanziaria, aiuto allo sviluppo e contributo alla pace e alla sicurezza globali. Nella realtà un incontro di paesi che con le loro politiche hanno prodotto effetti devastanti per l’economia mondiale e il futuro di gran parte dei popoli del pianeta, perpetuando continue crisi umanitarie, guerre e immani disastri ambientali.



Pescara e le sue associazioni, i movimenti, le forze sindacali, sociali, politiche e culturali organizzerà in quei giorni un programma di azioni informative, performative e di approfondimento, che animeranno la città.



Sulla questione “Sviluppo” vista da punti di vista differenti, verterà la *tavola rotonda* del 23 ottobre, con ospiti di rilievo nazionale coordinata e introdotta da Renato di Nicola, storico attivista del Forum dei Movimenti per l’Acqua, che ha rappresentato i movimenti all’ONU di New York.



Ospiti saranno Paolo Cacciari giornalista, attivista esperto di ecologia, società e politica; Franco Berardi “Bifo”, saggista ed attivista, fra i fondatori di “A/traverso” e di Radio Alice, prima radio libera italiana; Antonio De Lellis del Cadtm Italia(Comitato per l’Abolizione dei debiti illegittimi; Marina Mannucci, giornalista, ambientalista e attivista della Casa Delle Donne di Ravenna; Soumalia Diawara scrittore e attivista maliano, Padre Alex Zanotelli, missionario comboniano in Africa, ispiratore di molti dei movimenti per la pace italiani. Moni Ovadia Attore e Scrittore. Contributi Video di Alberto Negri de Il Manifesto, Antonio Mazzeo - Osservatorio Contro La Militarizzazione nelle Scuole e Università e di Elena Basile Ex Ambasciatore dell'Italia in Belgio.



Un programma ricco di approfondimenti e spunti di riflessione che si aprirà al dialogo con il pubblico presente nella sala del teatro Cordova il 23 ottobre pomeriggio. A completare il programma una manifestazione nel centro cittadino il 24 ottobre pomeriggio, con un percorso ancora da definire nel dettaglio (in accordo con le autorizzazioni concesse) ma contro la guerra economica, sociale e militare, in solidarietà con i disertori, i diseredati, gli oppressi e gli sfruttati di tutto il mondo, come i palestinesi, i curdi, i sudanesi.



Tutto il programma delle manifestazioni del NO G7 sarà dedicato al ricordo delle vittime dell’iprite, uno dei gas impiegati nelle guerre chimiche (dalla prima guerra mondiale in poi) e che l’Italia, e l’Abruzzo con le fabbriche di Bussi, ha purtroppo prodotto ed esportato, durante il colonialismo fascista. Il nostro movimento NO G7 vuole ricordare milioni di persone che attualmente sono vittime di guerre nazionalistiche-coloniali, della fame nel mondo che nessun G7 si è mai impegnato a risolvere realmente.



PROGRAMMA NO G7 - PESCARA



/Dedicato alla memoria delle vittime di iprite, prodotta a Bussi dal colonialismo fascista/



/e alla memoria delle vittime delle guerre nazionalistiche-coloniali, della fame nel mondo, della mancanza dei servizi essenziali per la vita./



DA VENERDI 18 A VENERDI 25 OTTOBRE



Sit-in, azioni culturali ed informative in vari punti della città, comunicate e organizzate dalle organizzazioni aderenti al NO G7



MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE TEATRO CORDOVA | h.16.00 - 19.00



“*Le bugie dello sviluppo e del Piano Mattei, nella fase della guerra globale”*



*Introduce e modera Renato di Nicola “I nuovi equilibri mondiali e noi”*



Ne parliamo con: Paolo Cacciari giornalista, attivista, esperto di ecologia, società e politica*; Franco Berardi “Bifo*”, saggista ed attivista, fra i fondatori della rivista “A/traverso” e di Radio Alice, prima radio libera italiana; *Antonio De Lellis* del Cadtm Italia(Comitato per l’Abolizione dei debiti illegittimi; *Marina Mannucci*, giornalista, ambientalista e attivista della Casa Delle Donne di Ravenna; *Soumalia Diawara* scrittore e attivista maliano, *Padre Alex Zanotelli,* missionario comboniano in Africa, ispiratore di molti dei movimenti per la pace italiani. *Moni* *Ovadia* Attore e Scrittore. Contributi Video di *Alberto Negri* de Il Manifesto, *Antonio Mazzeo* - Osservatorio Contro La Militarizzazione nelle Scuole e Università e di *Elena Basile* Ex Ambasciatore dell'Italia in Belgio. Interventi dal pubblico



GIOVEDI 24 pomeriggio PESCARA CENTRO



Corteo contro la guerra economica, sociale e militare



Manifestazione inserita nelle Giornate di Mobilitazione Nazionale contro tutte le guerre.Maggiori informazioni sul percorso da definire nel dettaglio (in accordo con autorizzazioni )



nog7pescara@gmail.com



Promotori

Coordinamento Disarmare la pace, disertare la guerra!



Cgil Abruzzo Molise - Cgil Pescara



Anpi Pescara - Per il Clima, Fuori dal fossile!



Foro H2O - Cobas Pescara-Chieti



Avs-Radici in comune – Rifondazione comunista



*Associazioni che hanno già aderito



Deposito dei segni - Oltre il ponte - Arci comitato provinciale di Pescara



Circolo Culturale Chaikhana - CIDI Pescara - Le Pine – Collettivo Zona Fucsia



La Galina Caminante - Baobab Experience - Usb Abruzzo



Ciclofficina Popolare CAP15 - Uds Abruzzo - Paese Comune



Coordinamento Democrazia Costituzionale Pescara



Avs Abruzzo – Buendia - I Colori del Territorio - Cuntaterra



Mediterranea Pescara - Movimento Cooperazione Educativa Abruzzo



Kabawi - Mazì Arcigay Pescara - Da grande voglio crescere



Jonathan-diritti in movimento - La Formica Viola – Federconsumatori Abruzzo