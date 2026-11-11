Occupazione abusiva sventata dalla Polizia: tre denunciati in zona Colli

Un intervento rapido e coordinato ha permesso alla Polizia di Stato di sventare un'occupazione abusiva in un complesso residenziale della zona Colli. È quanto si apprende da una nota diffusa in mattinata dalla Questura di Pescara, nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza.

Le Volanti sono intervenute a seguito della segnalazione di forti rumori provenienti da un appartamento di edilizia residenziale pubblica, attualmente disabitato. Giunti immediatamente sul posto, gli operatori hanno accertato la presenza di evidenti segni di effrazione sulla porta d'ingresso, con la rottura di un pannello in prossimità della serratura.

Attraverso l'apertura creata, gli agenti sono riusciti a scorgere la presenza di tre persone all'interno dei locali. Il controllo immediato ha permesso di identificare un uomo e due donne, rispettivamente di 27, 28 e 24 anni, che si erano introdotti nell'immobile con l'obiettivo di occuparlo stabilmente a causa della mancanza di una sistemazione abitativa.

Nel corso delle verifiche, gli operatori hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un cacciavite utilizzato per forzare la porta, individuato come corpo del reato. L'operazione si è avvalsa del prezioso ausilio delle pattuglie della Polizia Locale e del personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, intervenuto per i rilievi del caso.

I tre soggetti coinvolti sono stati condotti in Questura per le procedure di identificazione ed infine denunciati all'Autorità Giudiziaria. Per gli indagati restano valide la presunzione di innocenza e le garanzie processuali, in attesa degli ulteriori sviluppi dell'iter giudiziario.