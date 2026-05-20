Nuovo ufficio SIAE a Pescara

SIAE inaugura ufficialmente il nuovo ufficio mandatario di Pescara. La nuova sede ha trovato casa in Via Orazio 123, all'interno di un elegante palazzo storico nel cuore pulsante di Pescara Vecchia. La scelta della location non è casuale: l'ufficio si inserisce nel contesto urbano che ha dato i natali a giganti della letteratura e del pensiero come Gabriele d’Annunzio e Ennio Flaiano. Operare in questi spazi significa respirare la storia culturale della città, creando un ponte ideale tra la gloriosa tradizione del passato e le sfide moderne della tutela intellettuale. A guidare questa nuova fase operativa è il Dott. Bruno Di Gioia, che assume l’incarico di Mandatario portando a Pescara l’esperienza tecnica e gestionale maturata presso la sede SIAE di Milano Vittoria L’obiettivo del Dott. Di Gioia è quello di dare continuità al percorso tracciato dai colleghi, integrando il know-how acquisito nel contesto milanese con una profonda passione per le radici locali, puntando a elevare ulteriormente lo standard dei servizi o erti. L’’ufficio è già pienamente operativo e pronto ad accogliere l’utenza.

Info e Orari di apertura:

Il pubblico potrà recarsi presso la sede di Via Orazio 123 nei seguenti giorni e orari:

Dal martedì al venerdì

Dalle ore 09:30 alle ore 13:00

Per comunicazioni e assistenza, è possibile contattare l'u icio SIAE di Pescara all'indirizzo e- mail pescara@mandatarie.siae.it o telefonicamente al numero 085 2751