Orari della Movida a Pescara

I bar, ristoranti delle zone limitrofe a Piazza Muzii, sicuramente non gradiranno gli orari, che il Sindaco di Pescara ha adottato considerando anche che, essendo stati stabiliti a ridosso del ponte dell'Immacolata, obiettivamente li discriminano dal punto di vista degli affari rispetto agli esercenti delle altre zone cittadine. Purtroppo la limitazione della movida si giustifica con la necessaria di assicurare l'esigenza del riposo notturno a cui i cittadini dell'area gravitante su piazza Muzii hanno diritto. Il primo cittadino di Pescara, nell'intento di bilanciare le due opposte esigenze (il riposo notturno degli abitanti e la tutela delle attività commerciali) con due ordinanze ha inteso disciplinare gli orari di apertura e chiusura sia delle attività dove si somministrano alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie ecc.) e sia delle attività per l'intrattenimento danzante.

A partire dalla prossima settimana che va dal 6 al 12 dicembre, compreso quindi il ponte dell'Immacolata dell'8 dicembre, pertanto le suddette attività commerciali dovranno rispettare i seguenti orari:

Nell'area di Piazza Muzii e zone adiacenti (via C. Battisti, via Piave, ecc)

Dalla DOMENICA al GIOVEDI' dalle 6 alle 0,00 giorno dopo

nei giorni di VENERDI', SABATO E PREFESTIVI dalle 6 alle 1,30 giorno dopo

Nelle altre aree:

SABATO E PREFESTIVI dalle 6 alle 4,00 giorno dopo

TUTTI GLI ALTRI GIORNI dalle 6 alle 2,00 giorno dopo