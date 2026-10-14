Nuovo Comune di Pescara: Antonelli, "Rafforzato l'ufficio di fusione"

La nascita del nuovo Comune di Pescara è stata ufficialmente spostata al 1° febbraio 2029. La modifica, introdotta dalla PDL 159/2026, è stata al centro della conferenza stampa che si è svolta nella sala Aternum del Comune di Pescara, durante la quale il presidente dell'Assemblea Costitutiva, Marcello Antonelli, ha illustrato le novità del provvedimento approvato dal Consiglio regionale.

"La modifica prevista dalla PDL 159/2026, che sposta al 1 febbraio 2029 la nascita del nuovo Comune di Pescara, rappresenta un passaggio necessario per accompagnare il territorio verso una fusione ben organizzata", ha dichiarato Antonelli, spiegando le ragioni di un rinvio che, a suo avviso, tutela le comunità coinvolte. "Ritengo positivo il superamento della scadenza del 1° gennaio 2027: avviare il nuovo Comune tra poche settimane avrebbe esposto le nostre comunità a difficoltà che abbiamo il dovere di prevenire".

Il presidente dell'Assemblea Costitutiva ha poi ribadito la determinazione a portare a termine il progetto: "La volontà di procedere alla fusione resta forte e chiara. Vogliamo realizzarla con il tempo e gli strumenti necessari, perché deve rappresentare un valore aggiunto per i cittadini e per il territorio".

Antonelli ha espresso un ringraziamento al Consiglio regionale e, in particolare, al suo Presidente Lorenzo Sospiri "per il lavoro svolto negli ultimi giorni e per aver introdotto modifiche sostanziali che, a mio avviso, sono fondamentali per arrivare al 2029 nelle migliori condizioni possibili".

Tra le novità più rilevanti introdotte dalla legge regionale, Antonelli ha evidenziato l'istituzione dell'Ufficio comune di fusione, composto da un coordinatore nominato previa intesa tra il presidente della Giunta regionale e il presidente del Consiglio regionale, dal direttore generale del Comune di Pescara, dai tre segretari comunali e da alcuni dirigenti nominati direttamente dalla Regione. "Questa struttura avrà poteri di intervento nei confronti dei tre enti che definirei, nella sostanza, commissariali. I suoi componenti potranno agire direttamente, senza dover passare attraverso gli uffici comunali: una garanzia concreta per il rispetto dei tempi e per l'avanzamento del percorso", ha spiegato.

Anche l'Assemblea costitutiva acquisisce un ruolo più incisivo, con funzioni di indirizzo e la possibilità di impartire direttive alle strutture comunali affinché il processo proceda regolarmente. "Sono strumenti che rafforzano la capacità di accompagnare e portare a compimento la nascita del nuovo Comune entro la scadenza prevista", ha sottolineato Antonelli.

Introdotto anche il voto ponderato per l'approvazione del Piano di Fusione. "Anche questa è una svolta fondamentale, perché finora il Comune più grande, cioè Pescara, avrà maggiore incisività nel processo decisionale dando così maggiore rappresentanza ai pescaresi", ha commentato il presidente dell'Assemblea Costitutiva.

Quanto all'ipotesi di anticipare la fusione al 2028, Antonelli ha chiarito che va letta come una sanzione: scatterebbe qualora non si arrivasse all'adozione e all'approvazione del piano di fusione entro il 1° dicembre 2027, oppure se uno o più enti ostacolassero il processo. "Il rinvio al 2029 è quindi accompagnato da responsabilità precise e da strumenti per garantirne l'attuazione", ha precisato.

Nel suo intervento, Antonelli non ha evitato di affrontare il tema del confronto pubblico attorno a un cambiamento così importante. "È naturale che su un cambiamento così importante si sviluppi un dibattito. È un confronto che avrebbe dovuto trovare spazio fin dall'inizio: nel 2014 la decisione è arrivata dall'alto, senza un adeguato ascolto dei tecnici e, soprattutto, dei cittadini. Oggi abbiamo la responsabilità di costruire questo percorso con serietà, assicurando che la fusione si traduca in servizi migliori, un'organizzazione efficiente e nuove opportunità per le nostre comunità".