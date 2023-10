“Nuovi Pescaresi” o “Pescaresi”. Tante ‘grane’ nel destino del nuovo comune

I cittadini di Pescara, Spoltore e Montesilvano dovrebbero essere coscienti delle conseguenze della cancellazione delle attuali identità territoriali quando dall'1/1 2027, non saranno più chiamati pescaresi, spoltoresi e montesilvanesi. E’ probabile che dovranno attendere il primo vagito del nuovo Comune per togliersi la curiosità. Se il nome attribuito alla nuova entità territoriale amministrativa, come prevede lo Statuto costitutivo approvato a maggioranza, sarà “Nuova Pescara” a rigor di logica i cittadini saranno chiamati “nuovi pescaresi”, oppure semplicemente ”pescaresi” se passerà il principio sancito dalla legge regionale del 17/3/2, secondo cui il nuovo Comune, si chiamerà semplicemente “Pescara” senza l’aggettivo Nuova. Per esserne sicuri però bisognerà aspettare cosa dirà l’Ufficio competente per sapere se saranno chiamato nell'uno o nell'altro modo appunto "Nuovi Pescaresi" o "Pescaresi". Ma tra le tante difficoltà di questa fusione, oltre a quello del nome da attribuire al nuovo Comune, c’è anche quello della toponomasticada rivedere completamente e di cui dovrebbe occuparsi anche la 5a Commissione a cui, tra l’altro, è demandata la Toponomastica della nuova città. Per esempio siccome via Pescara attualmente è presente nella toponomastica sia di Spoltore che di Montesilvano,c’è da stabilire quale delle due vie sarà cancellata,oppure se saranno cancellate ambedue. Ipotesi, quest’ultima non peregrina perché, data la rivalità con Pescara, è presumibile che Montesilvano e Spoltore non faranno una battaglia per conservare il nome di via Pescara nella propria toponomastica. Poi c’è il caso complicato di via Roma, Corso Umberto e viale Europa, tre strade comprese nella toponomastica sia di Pescara sia di Montesilvano sia di Spoltore che metterà in forte imbarazzo l’Ufficio competente che dovrà decidere sulla toponomastica del nuovo Comune. E non è un dilemma di poco conto perché il problema avrà ripercussioni sulla vita dei cittadini che abitano in quelle vie dal momento che, a causa del cambio del nome, dovranno necessariamente cambiare l’indirizzo su carte d'identità, patenti e tanti altri documenti ancora.