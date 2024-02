Nuova Pescara, c’è il problema dei maxi appalti per l’immondizia

Non è ancora nota la data dell’accorpamento del servizio della raccolta dei rifiuti nella nuova realtà territoriale la Nuova Pescara frutto della fusione dei comuni di Pescara Montesilvano e Spoltore che dovrà nascere nel 2027. Attualmente incaricati del servizio a Pescara è la società in house Ambiente Spa, a Montesilvano opera Formula Ambiente Spa e in quello di Spoltore invece Rieco Spa. Ciascuno dei tre colossi nel campo dell’igiene urbana naturalmente ha interessea mantenere il servizio nella città in cui opera se non addirittura ad estenderlo alle agli altri due comuni. E non si tratta di una torta di pochi spiccioli ma di un importo di alcune decine di milioni di Euro. Basti pensare che recentemente solo a Montesilvano la somma destinata per il 2024 a Ambiente e Pulchra Ambiente S.r.l. per il servizio relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ammonta a oltre 5 milioni e 200 mila Euro. E non si tratta solo di una questione di soldi, ma anche di efficienza del serviziodi raccolta dei rifiuti urbani porta a porta. Mentre a Spoltore da molto tempo il servizio porta a porta è esteso alla quasi totalità della città con una percentuale di raccolta differenziata che dovrebbe raggiungere l’85%, a Pescara che da poco ha iniziato il servizio del porta a porta, secondo l’Assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco la raccolta differenziata sarebbe arrivata al 51,54%, a Montesilvano la differenziata quest’anno dovrebbe superare la percentuale del 40%. Per le due città adriatichePescara e Montesilvano superare la soglia del40% è fondamentale per ottenere l’ambito riconoscimento della FEE la “Bandiera Blu” che Pescara già da diversi anni detiene, mentre Montesilvano nonostante gli sforzi dell’Amministrazione non ha ancora ottenuto proprio per l’insufficiente percentuale di raccolta differenziata. E per un comune come quello di Montesilvano, con spiccata vocazione turistica, il mancato raggiungimento dell’agognato premio non è cosa da poco. Inoltre dall’accorpamento del servizio di raccolta dei rifiuti dipende anche il futuro delle decine e decine di lavoratori impiegati nelle tre società del settore. E benché Ambiente Spa, si è già proposta per lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti oltre che a Pescara anche a Montesilvano e Spoltore, è presumibile che si arriverà ad una soluzione dicompromesso che alla fine consentirà ad Ambiente Spa, Formula Ambiente Spa e alla Rieco Spa, di mantenere il servizio di igiene pubblica che attualmente svolgono. Anche nel settore della raccolta dei rifiuti sembra perpetuarsi il trasformistico tipico del nostro paese che nella la frase “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”, attribuita nel romanzo il Gattopardo a Tancredi il nipote del principe di Salina trova la sua più felice espressione.