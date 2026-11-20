Lanciano si prepara a ospitare l’appuntamento più importante del nuoto paralimpico nazionale. Il 28 e 29 novembre, il Lanciano Sport Center accoglierà i Campionati Italiani Assoluti Paralimpici di Nuoto in vasca corta, con i migliori atleti della disciplina pronti a contendersi i titoli tricolori.

La manifestazione, presentata ufficialmente ieri mattina in Comune a Lanciano, si annuncia da record: sono 219 gli atleti iscritti, in rappresentanza di 69 società sportive, numeri mai raggiunti prima in questa specialità. Le gare saranno 607 e si svolgeranno in due sessioni: venerdì 28 novembre dalle 15 alle 19.30 e sabato 29 novembre dalle 9.30 alle 12.30. Ad aprire l’evento, il 27 novembre, un convegno dal titolo “La misura del possibile. Oltre ogni limite” al Lanciano Sport Center.

«Siamo onorati di ospitare una manifestazione di questa portata», ha dichiarato Franco D’Intino, presidente del Lanciano Sport Center, ringraziando Federazione, Regione Abruzzo e Comune per il sostegno. Un ringraziamento particolare è andato a Elvia Rega, delegata regionale FINP Abruzzo, che ha creduto fin dall’inizio nella possibilità di portare a Lanciano l’ottava edizione dei Campionati. D’Intino ha inoltre sottolineato la ricaduta economica dell’evento: «Alberghi sold out da Atessa a Ortona».

Soddisfazione è stata espressa da Franco Riccobello, presidente nazionale FINP: «Abbiamo un campionato con 219 atleti iscritti, un numero storico per la vasca corta, e 69 società presenti. Non avevamo mai registrato numeri simili». Riccobello ha evidenziato il ruolo del territorio e delle società sportive: «Senza il territorio, senza le società che lavorano quotidianamente e che costituiscono il fulcro del nostro movimento, non possiamo crescere. È dalle realtà locali che parte il lavoro che permette di coinvolgere i giovani e far emergere nuovi talenti». Il presidente ha poi ricordato il valore sociale della manifestazione, «un’occasione per dare visibilità alle capacità degli atleti e far emergere le esigenze di un mondo che necessita di attenzione e opportunità concrete». A Lanciano saranno presenti numerosi protagonisti del nuoto paralimpico italiano, compresi atleti medagliati nelle recenti competizioni internazionali.

Determinante per l’arrivo della manifestazione in Abruzzo è stato il lavoro di Elvia Rega: «A noi interessa la valorizzazione del territorio e dare a tutti la possibilità di esprimersi attraverso le proprie capacità e i propri talenti. Ci sono tanti ragazzi che aspettano di trovare le porte aperte in un mondo che, per molti aspetti, non è facile da avvicinare». Rega ha rimarcato l’importanza di strutture adeguate e società capaci di garantire organizzazione e competenza, esprimendo apprezzamento per il Lanciano Sport Center. «Sarà un bell’evento, ma ci devono essere anche ragazzi che possano vedere e capire che è davvero possibile arrivare a determinati traguardi», ha aggiunto, auspicando che si veda «quanto potenziale c’è nella nostra regione».

Il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, ha sottolineato come l’evento contribuirà a dare visibilità alla città e a qualificare il lavoro svolto nella piscina comunale: «Sono numeri importanti, che denotano un’organizzazione molto accurata». Per l’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, i Campionati si inseriscono nella strategia regionale di promozione del territorio: «Quando si parla di grandi eventi in Italia, ormai si accende una luce sull’Abruzzo. Questi eventi danno visibilità alla Regione, producono economia e trasmettono messaggi culturali e sociali fondamentali, legati all’integrazione e alla valorizzazione delle capacità di ciascuno. Il nostro principio fondamentale è che nessuno deve rimanere indietro». L’assessore comunale allo Sport, Danilo Ranieri, ha infine posto l’accento sullo sforzo organizzativo e imprenditoriale che ha reso possibile l’iniziativa, ricordando le difficoltà legate alla gestione degli impianti sportivi e ai costi energetici.