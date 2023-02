Pattinaggio. Conclusi i Campionati Italiani Indoor di Pescara

Giornata conclusiva per i Campionati Italiani Indoor, ieri a Pescara. Il corposo programma dell'evento ha regalato tante emozioni ai numerosi spettatori presenti al Pattinodromo comunale della cittadina adriatica. Una manifestazione, quella pescarese, che ha confermato l'alto livello dei partecipanti e ha fornito buone indicazioni al CT della Nazionale Massimiliano Presti, in vista della nuova e intensa stagione. Dopo le prove delle categorie Ragazzi e Allievi, andate in scena lo scorso fine settimana, i big della velocità su rotelle nuovamente in pista nell'ultimo weekend, per le gare Junior e Senior. Teatro del massimo evento indoor della stagione i 175 metri della storica pista a curve sopraelevate del Pattinodromo comunale "Ex Gesuiti". Grandi i numeri dei Campionati: circa 800 atleti provenienti da tutta Italia, oltre 70 società partecipanti, 28 i titoli assegnati dalla manifestazione, chiusa oggi dalle spettacolari 1000 sprint e 3000 americana.

Per i colori abruzzesi protagonisti la teramana Rolling Pattinatori Bosica con la sua atleta di punta, Asja Varani. Arrivano infatti dalla società di Martinsicuro i migliori risultati dei Campionati 2023, e non solo grazie alla campionessa europea. È comunque la pescarese a confermarsi leader della velocità, conquistando le prove Senior del giro atleti contrapposti femminile e della 3000 m americana femminile, quest'ultima con le compagne di staffetta, Anastasia Federici e Matilde Biondi. I due titoli assoluti sono impreziositi dalla Varani anche grazie al secondo posto nella 1000 m sprint.

"Questi Campionati hanno ribadito il forte appeal del pattinaggio in Abruzzo - il commento del presidente FISR e World Skate Sabatino Aracu - Pescara ha risposto in maniera perfetta. È stata una festa dello sport. Il ringraziamento va al Comune e alla Regione, da sempre sensibili al mondo delle rotelle e alle nostre discipline". Attenzione rimarcata dal presidente federale e confermata dalla presenza, nei giorni delle gare, del sindaco Carlo Masci e del presidente regionale Marco Marsilio, entrambi entusiasti dell'evento.

Le altre note positive per il pattinaggio abruzzese vengono regalate sempre dagli atleti della Rolling Bosica. Leonardo De Angelis è secondo nella crono atleti contrapposti Junior. Stesso risultato per Lorenzo Cirilli nella atleti contrapposti Senior. Le medaglie arrivano anche grazie ai due secondi posti di Anastasia Federici e Alessio Clementoni, rispettivamente nella 5000 punti Junior e in quella Senior. Va sottolineato poi il grande risultato ottenuto nella 3000 metri americana maschile, con i ragazzi della Bosica Yuri Soriani, Iuliano Maoloni e Lorenzo Cirilli, che riescono a piazzarsi in terza posizione, nella gara più suggestiva dei Campionati.

Livello della competizione altissimo e gare dal grande contenuto tecnico, con gli atleti a spuntarla spesso per pochissimi millesimi. Come dimostrato dai due fotofinish (@Ing. Claudio Giorgi) che alleghiamo, in particolare nella 3000 m americana femminile e nei 1000 sprint senior maschili.

La stagione 2023 del pattinaggio corsa, aperta dai Campionati Indoor di Pescara, si preannuncia intensa. Le note positive arrivate dai più giovani e le conferme dei campioni Senior fanno ben sperare anche in ottica azzurra, in vista dei prossimi eventi, a cominciare dai Campionati Mondiali di fine agosto. Manifestazione quest'anno ospitata in Italia, a Montecchio Maggiore.

Tutti i Risultati di Domenica 26 Febbraio:

SENIORES F 1000 m Sprint

1 Linda Rossi (Torollski Center - Pu)

2 Asja Varani (Rolling Bosica - TE)

3 Sofia Saronni (Pol. Bellusco - MB)

SENIORES M 1000 m Sprint

1 Giuseppe Bramante (Città di P. Gargallo -SR)

2 Duccio Marsili (Mens Sana - SI)

3 Vincenzo Maiorca (Città di P. Gargallo -SR)

JUNIORES F 1000 m Sprint

1 Alice Sorcionovo (Luna Sports Academy - AN)

2 Elena Lampitelli (Savona In Line)

3 Siria Montico (CSEN Roma Patt.)

JUNIORES M 1000 m Sprint

1 Leonardo Bossi (Pol. Bellusco - MB)

2 Kevin Massa (Forlì Roller - FC)

3 Manuel Ghiotto (Alte Ceccato Club - VI)

SENIORES F 3000 m Americana

1 Matilde Biondi/Anastasia Federici /Asja Varani - Rolling Bosica TE

2 Giorgia Bormida/Lucrezia De Palma/ Giorgia Valanzano - Mens Sana SI

3 Sorcionovo Alice /Silvia Paoletti/Martina Ferretti/Chiara Cognigni – Luna Sport Acad. AN

SENIORES M 3000 m Americana

1 Giuseppe Bramante/Roberto Fiorito /Vincenzo Maiorca - Città di P. Gargallo SR

2 Andrea Cremaschi/ Riccardo Bossi/ Marco Bedon - Pol. Bellusco MB

3 Yuri Soriani/ Iuliano Maoloni/Lorenzo Cirilli - Rolling Bosica

Classifica per Società

1 Pol. Bellusco - MB

2 Rolling Bosica - TE

3 Città di P.Gargallo - SR

