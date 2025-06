Abruzzo e Giappone, un legame nel segno dell’automotive

Tra i momenti principali della ‘Settimana dell’Abruzzo’ presso il Padiglione Italia all’Esposizione Universale Osaka 2025 senza dubbio quello per rilanciare e ribadire lo stretto legame con alcuni dei principali attori del settore automotive: ovvero la Honda, la Denso e la Nsg Group che hanno casa madre in Giappone ma stabilimenti produttivi nel nostro territorio. Ed il convegno organizzato da Invitalia dal titolo “Abruzzo Region and Japan: a long history of culture, Industry and innovation” é stato un modo per ribadire questo rapporto che, per la nostra economia e la nostra società, può dirsi oltre che indispensabile. Stiamo, infatti, parlando di circa 2000 per la NSG Group di San Salvo, circa 600 per la Denso di San Salvo e la Honda di Atessa: numeri a cui aggiungere un importante indotto e che da soli rendono l’idea dell’importanza che rivestono queste corporate a capitale sociale giapponese.



La delegazione politica abruzzese, guidata dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e dall’assessore regionale alle attività produttive Tiziana Magnacca affiancata in questa missione in terra d’oriente dallo staff della Camera di Commercio Chieti-Pescara, ha accolto gli ospiti giapponesi (dirigenti delle compagnie e management operativo in Italia) con tutti gli onori del caso. Prima il pranzo da Eataly sul root top del padiglione e, quindi, a seguire il convegno nell’auditorim che ha rappresentato quella che sono la realtà e gli obiettivi di NSG Group, Denso e Honda nel nostro Abruzzo.

Ad aprire il convegno l’Ambasciatore italiano in Giappone Mario Vattani, a cui è seguito l’intervento del presidente Governatore Marsilio che ha caldeggiato investimenti e opportunità. “L’Abruzzo è una piccola regione - ha detto Marsilio - ma ricca di sorprese per chi la vuole conoscere. E’ la prima regione industrializzata del mezzogiorno. Chi investe in Abruzzo trova un terreno fertile”.

A seguire Giovanni Savini, anche lui abruzzese di nascita e direttore della missione “Attrazione e Sblocco degli investimenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: “L’Abruzzo è una terra dove si può fare impresa: bella, moderna, accogliente e per noi il Giappone è una priorità assoluta”. Savini è poi entrato nello specifico annunciando misure straordinarie ed agevolazioni burocratiche da parte del Governo Meloni per quegli investitori stranieri che porteranno in Italia progetti da un miliardo di euro.

Quindi il turno degli ospiti d’onore, cioè delle imprese: Kazuhiro Iwai (Senior Director Tokyo Office) e Massimo Vespasiano (DMIT Director) per Denso; Tetsuya Komine Mortorcycle Sales General Manager e Marcello Vinciguerra Managing Director Honda Italia; Masaki Kambayashi Chief Risk Officier and Assistant XFo-NSC Group e membro CdA Pilkington e Graziano Marcovecchio Chairmain Pilkington Italia Spa and Country Managere Italy Nsg Group.

Tutti i protagonisti hanno annunciato gli obiettivi delle rispettive aziende di medio e lungo periodo confermando, quindi, la loro presenza nel nostro territorio ed addirittura in alcuni casi, come quello della NSG Group, di ulteriori investimenti per 80 milioni di euro nel nostro territorio.

“Progettare la società futura per le nostre vite”, che è il tema di questo bellissimo Expo 2025 Osaka, passerà certamente sull’esempio che verrà offerto dalle connessioni socioeconomiche create nel nostro Abruzzo.