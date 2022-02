Niente alcool dopo la mezzanotte, Pescara vira verso l’Islam

Una delibera sarebbe pronta sul tavolo del primo cittadino del capoluogo adriatico, ma il suo contenuto é già stato divulgato dal quotidiano ‘Il Centro’. In un articolo a firma di Marcella Pace si parla di una riunione con associazioni di categoria ma soprattutto col comitato dei residenti del centro pescarese, zona movida, che adesso sta facendo letteralmente il giro del mondo. Almeno sui social é bagarre sulla proposta contenente il divieto di vendita degli alcolici a partire dalle ore 22, mentre la somministrazione nel locale (cioè dentro) sarebbe consentita al massimo fino alla mezzanotte e mezza.

Una decisione, che se confermata, massacrerebbe tutto il settore dell’intrattenimento della zona del centro pescarese. Nuove regole disposte per tutelare, appunto, la tranquillità e il sonno nell’area interessata dalla ‘movida’ pescarese, ma che ha anche che il sapore dell’ideologia islamica dei “Guardiani della Rivoluzione”.

A questo punto i gestori dei locali del quadrilatero via De Amicis, via Mazzini, Via Cesare Battisti e via Piave sono pronti a riconsegnare le chiavi dei locali o ad abbassare le saracinesche in segno di protesta.