Nevica sulle montagne d’Abruzzo. E questa è una buonissima notizia visto come sono andate le cose lo scorso anno e che verrà ricordato come uno dei peggiori dal punto di vista del meteo. Giovedì prossimo, 5 dicembre 2024, apriranno i primi impianti nel comprensorio sciistico dell'Alto Sangro. Ad annunciarlo è Mauro Del Castello, titolare dell'impianto all'Aremogna. "Il vento ha complicato le operazioni, ma siamo pronti a partire, anche prima del weekend dell'Immacolata. Giovedì saranno attivate le prime piste" annuncia Del Castello.