Attese a Roccaraso 3mila persone dalla Campania

E’ una situazione particolare quella che agli sta vivendo a Roccaraso, Rivisondoli, Pescocostanzo e altri comuni montani dell’Alto Sangro. Parliamo di una stagione turistica da record, dove hotel e ristoranti sono super pieni, ma che sta anche creando parecchi problemi di vivibilità ed all’eco sistema montagna a causa del turismo di massa. Per domani, infatti? sono attesi circa 3mila visitatori che dalla Campania, a bordo di pulmann e mezzi propri, arriveranno in Abruzzo per godere delle nostre montagne e sciare. Già da questa mattina gli impianti del comprensorio dell’Alto Sangro erano super affollati di appassionati. Per tali ragioni è stata disposta una situazione di massima vigilanza da parte della Prefettura di L’Aquila che ha disposto l’invio di circa cento carabinieri. Ovviamente per il futuro bisognerà pensare a come tutelare il nostro patrimonio naturalistico che non può chiaramente sopportare un simile stress. La nostra idea è quella del numero chiuso, ma lo ribadiamo è un nostro pensiero.