Neos scommette sull’Aeroporto d’Abruzzo con Sharm e le Canarie

Si rinsalda il legame tra l'Aeroporto d'Abruzzo e la compagnia aerea Neos, parte di Alpitour World. Da settembre sono ripartiti i collegamenti tra lo scalo pescarese e Sharm El Sheik, operato già dal 2023.

Tutti i giovedì fino al 19 novembre sarà possibile raggiungere la meta egiziana. I voli saranno operati con una frequenza a settimana.

La novità di quest'anno riguarda il mercato delle Canarie. Da gennaio 2027, Neos attiverà collegamenti con Las Palmas de Gran Canaria e Tenerife. Per Las Palmas è programmato un collegamento il 10 dicembre con rientro il 17 e poi il 19 febbraio 2027 con rientro il 26 e il 19 marzo con rientro il 26. Mentre Tenerife sarà operata il 24 gennaio con rientro il 31.

"Neos ha scelto di puntare sempre di più sul nostro scalo", ha detto il presidente Saga Giorgio Fraccastoro. "Il collegamento egiziano è infatti stato confermato. A questo si aggiunge l'apertura di un mercato nuovo, sondato con un esperimento a gennaio scorso con Tenerife e che per il 2026-2027 è stato ulteriormente potenziato sia in termini di frequenze che di destinazioni. Il potenziale dell'Aeroporto d'Abruzzo è ormai sempre più riconosciuto