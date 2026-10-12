Frase del giorno

12 Ott, 2026
  1. Home
  2. Turismo
  3. Neos scommette sull’Aeroporto d’Abruzzo con Sharm e le Canarie

Neos scommette sull’Aeroporto d’Abruzzo con Sharm e le Canarie

Tutti i giovedì fino al 19 novembre sarà possibile raggiungere la meta egiziana mentre dal 2027 partiranno i collegamenti con la Spagna

Neos scommette sull’Aeroporto d’Abruzzo con Sharm e le Canarie

Si rinsalda il legame tra l'Aeroporto d'Abruzzo e la compagnia aerea Neos, parte di Alpitour World. Da settembre sono ripartiti i collegamenti tra lo scalo pescarese e Sharm El Sheik, operato già dal 2023.

Tutti i giovedì fino al 19 novembre sarà possibile raggiungere la meta egiziana. I voli saranno operati con una frequenza a settimana.

La novità di quest'anno riguarda il mercato delle Canarie. Da gennaio 2027, Neos attiverà collegamenti con Las Palmas de Gran Canaria e Tenerife. Per Las Palmas è programmato un collegamento il 10 dicembre con rientro il 17 e poi il 19 febbraio 2027 con rientro il 26 e il 19 marzo con rientro il 26. Mentre Tenerife sarà operata il 24 gennaio con rientro il 31.

"Neos ha scelto di puntare sempre di più sul nostro scalo", ha detto il presidente Saga Giorgio Fraccastoro. "Il collegamento egiziano è infatti stato confermato. A questo si aggiunge l'apertura di un mercato nuovo, sondato con un esperimento a gennaio scorso con Tenerife e che per il 2026-2027 è stato ulteriormente potenziato sia in termini di frequenze che di destinazioni. Il potenziale dell'Aeroporto d'Abruzzo è ormai sempre più riconosciuto

Tags: Neos sharm Canarie voli charter AEROPORTO PESCARA ABRUZZO Las palmas

Vedi anche

L’Aeroporto d’Abruzzo fa il 30% dei passeggeri in più rispetto al 2025
Turismo

L’Aeroporto d’Abruzzo fa il 30% dei passeggeri in più rispetto al 2025

01 Lug, 2026
In attesa dei voli intercontinentali ecco le 17 mete collegate con l’aeroporto d’Abruzzo
Turismo

In attesa dei voli intercontinentali ecco le 17 mete collegate con l’aeroporto d’Abruzzo

27 Apr, 2024
“Da Aeroporto a Aeromorto”: D’Alfonso attacca Marsilio
Infrastrutture

“Da Aeroporto a Aeromorto”: D’Alfonso attacca Marsilio

26 Set, 2023
Aeroporto d'Abruzzo, dalla fine di marzo due nuovi voli: Manchester e Memmingen
Turismo

Aeroporto d'Abruzzo, dalla fine di marzo due nuovi voli: Manchester e Memmingen

11 Mar, 2022
Aeroporto d'Abruzzo, a novembre 4 voli a settimana per Torino
Infrastrutture

Aeroporto d'Abruzzo, a novembre 4 voli a settimana per Torino

02 Nov, 2021
Aeroporto d'Abruzzo: presto voli intercontinentali anche da Pescara
Infrastrutture

Aeroporto d'Abruzzo: presto voli intercontinentali anche da Pescara

18 Nov, 2019
Aeroporto d'Abruzzo: via ai collegamenti Mistral con Sicila e Sardegna
Turismo

Aeroporto d'Abruzzo: via ai collegamenti Mistral con Sicila e Sardegna

06 Lug, 2017
La Regione Abruzzo salva la Saga. Adesso via col salvataggio dei voli dall'aeroporto
Infrastrutture

La Regione Abruzzo salva la Saga. Adesso via col salvataggio dei voli dall'aeroporto

28 Giu, 2016
Aeroporto d'Abruzzo, Rayanair riduce le destinazioni: restano solo Bergamo e Bruxelles
Infrastrutture

Aeroporto d'Abruzzo, Rayanair riduce le destinazioni: restano solo Bergamo e Bruxelles

11 Mag, 2016

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661