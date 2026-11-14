Natale a Pescara: eventi tra tradizione, musica e poesia

Pescara si prepara a celebrare il Natale con un programma articolato, pensato per coinvolgere tutta la cittadinanza, dai più piccoli alle famiglie, fino agli appassionati di musica e cultura. Il calendario, che prenderà il via il 4 dicembre 2026 e si concluderà il 10 gennaio 2027, trasformerà le strade, le piazze, le chiese e i luoghi di cultura della città in un palcoscenico diffuso di eventi, all'insegna della condivisione e dello spirito natalizio.

Il calendario di appuntamenti prenderà il via il 4 dicembre con il "Duo Zampognaro & Ciaramella Itinerante", che per tre giorni si esibirà nel Centro Commerciale Naturale, portando le note della tradizione per le vie dello shopping. La musica sarà protagonista indiscussa anche nei giorni successivi: l'11 dicembre, alle 21:00, la Chiesa di San Giovanni Battista e San Benedetto Abate ospiterà il concerto gospel "We Wish You a Merry Christmas" a cura dell'Odv The Original NewPort Gospel Singers, con la partecipazione di Noreda Graves. Il giorno seguente, nella Chiesa del Rosario, sarà la volta del Beato Nunzio Gospel Choir con "Non solo Gospel". Il 17 e il 19 dicembre, l'Aps Corale Sant'Andrea proporrà il concerto "Armonie di Natale", rispettivamente nella Chiesa di San Luigi Gonzaga e nel Santuario Cuore Immacolato.

La musica non sarà solo quella sacra o corale. Il 13 dicembre, Corso Umberto si animerà con il "Festival dello Street Magic", mentre il 18 dicembre l'Auditorium Cerulli ospiterà "La voce di Napoli", un duo composto da Ottaviani e Ciamponi. Il 22 dicembre, presso la Chiesa di Sant'Andrea, andrà in scena il "Concerto di Natale 2026 – Gran Galà di musica, canto e danza". Il 23 dicembre, grande attesa per "Danilo Di Paolonicola feat Linda Valori & Ops Singers" all'Auditorium Cerulli. Il 28 dicembre, all'Auditorium Flaiano, si esibiranno "I Tre Tenori", mentre il 29 dicembre, nello stesso luogo, si terrà il "Gran Concerto di Fine Anno 2026" con la partecipazione del mezzosoprano Giuseppina Piunti.

Spazio sarà dedicato ai bambini e alle famiglie. La Fondazione Genti d'Abruzzo organizzerà numerosi laboratori tematici presso il Museo delle Genti d'Abruzzo e il Museo Civico Basilio Cascella. Tra questi, "La casetta dell'attesa", "Il calendario dell'Avvento", "Il mio paesaggio di neve", "La pupa di Santa Lucia", fino ad arrivare ai laboratori di gennaio dedicati alla Befana. Le attività saranno differenziate per fasce d'età (0-6 anni e 6-12 anni).

Piazza della Rinascita si trasformerà nel cuore pulsante del Natale per i più piccoli con "I Bambini sono il Natale", un villaggio a cura dell'Aps Spazio Didattico, che dal 19 al 30 dicembre proporrà gare a tema, laboratori e la presenza di Babbo Natale. Sempre per i bambini, l'Aps A.R.E.A. Abruzzo porterà il "Pescara Christmas Time 2026" con il Villaggio di Babbo Natale in vari quartieri della città, tra cui Villa del Fuoco, San Silvestro, Largo Madonna dei Sette Dolori e Piazza Duca degli Abruzzi. Non mancheranno gli spettacoli di strada itineranti nel Centro Commerciale Naturale, con artisti che si esibiranno in performance come "Arriva il vero Babbo Natale", "Unicorni e Parata Bianca", "I Nataloni e i Natalotti" e "Mongolfiere".

L'11 dicembre, al Polo Bibliotecario Aternino, si terrà una lettura critica dell'opera "Favole di Natale" di D'Annunzio, a cura della Prof.ssa Ludovica Zamponi e dell'Editore Marco Solfanelli. Il 16 dicembre, all'Aurum, è in programma l'evento multidisciplinare "Voci d'Inverno e Sogni di Libertà" con il tenore greco Petros Bletsas. Il 19 dicembre, invece, spazio alla poesia con l'incontro letterario "Natale in Versi – Voci d'Autore nel Cuore di Pescara".

Immancabile l'appuntamento con la tradizione presepiale: dal 12 dicembre 2026 al 9 gennaio 2027, la Parrocchia Beata Vergine Stella del Mare ospiterà "Presepe e Poesia", un concorso di poesia e presepi a cura dell'Ass. I Borghi della Riviera Dannunziana. Inoltre, dall'8 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, sarà possibile visitare la mostra "Presepe della Terra d'Abruzzo" presso la sede dell'Associazione, e il 3 gennaio 2027, presso il Palazzetto dello Sport Fausto Scorrano, andrà in scena il Presepe Vivente Storico "La Nascita che Cambiò il Mondo".

Il programma si concluderà il 5 gennaio 2027 con il concerto "Armonie per l'Epifania" eseguito dall'Orchestra GEA presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara, e il 10 gennaio con gli ultimi laboratori per bambini dedicati a Sant'Antonio e alla scoperta del Museo Cascella. Un calendario ricco e variegato, che conferma Pescara come una città capace di offrire a tutti, residenti e visitatori, un Natale all'insegna della cultura, della musica e della condivisione.