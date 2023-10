Natale 2023, a Spoltore mercatini e spettacoli

Nonostante il caldo anomalo del periodo sono iniziati i preparativi in vista del Natale 2023 in diverse città della nostra regione. A Spoltore anche quest'anno torna l'appuntamento con i mercatini, stand gastronomici e spettacoli per grandi e piccini. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Terra dei 5 Borghi con il patrocinio del Comune di Spoltore.

Nell’ampia esposizione che sarà dislocata tra piazza Di Marzio e via Del Corso verranno proposte idee regalo, oggetti di artigianato artistico e decori di gusto raffinato, il tutto avvolto in un’atmosfera ricca di fascino e di antiche tradizioni. Non potrà mancare la “Casa di Babbo Natale”, proprio qui i bambini vivono il loro momento magico, ed in attesa di vedere realizzati i più desiderati sogni, potranno consegnare la letterina. E poi in Piazza D’Albenzio ci sarà l’area ristoro, un’area al chiuso dove assaggiare prodotti tipici.

Durante lo svolgimento della manifestazione verranno presentati spettacoli legati alle più antiche tradizioni. E ancora laboratori creativi, animazione per bimbi, spettacoli itineranti, concerti, dj set, teatro, tombolata animata e giornate dedicare alle associazioni di volontariato che coinvolgeranno anche le frazioni, per un vero e proprio Natale itinerante. Gli eventi principali saranno concentrati nei fine settimana dell’Immacolata ( 8-9-10) e del 16 e 17 dicembre, per concludersi il giorno dell’Epifania. Ma tanti altri appuntamenti sono ancora in fase di realizzazione e saranno resi noti nei prossimi giorni, con la pubblicazione del calendario definitivo. Nel frattempo sono aperte le iscrizioni per ‘Spoltore in Presepe‘. Per la 3ª edizione sono state apportate modifiche al regolamento con due concorsi separati: una rivolte alle scuole e un’altra ai privati. Per richiedere il modulo d’iscrizione basta scrivere a eventi@prolocospoltore.it o direttamente all’Infopoint.