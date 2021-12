Come si festeggia il Natale nel mondo?

La Natività di Cristo è celebrata in tutto il mondo. Tuttavia, come sai, altri paesi hanno usanze e costumi diversi. Nei seguenti paesi, la celebrazione del Natale si svolge in modo molto particolare.

Abbiamo selezionato diversi paesi in cui il Natale viene celebrato in modo diverso.

Poche settimane ci separano dalla Luminosa Festa della Natività di Cristo. Il Natale si festeggia in tutto il mondo, ma non tutti i paesi festeggiano il Natale come, ad esempio, in Italia. Molti paesi hanno le proprie tradizioni di celebrare il Natale, molte delle quali si sono formate nel corso dei secoli. Alcuni partecipano alle feste di Natale con canti e balli, altri condividono la paga e spezzano la Piñata.

In ogni Paese nel mondo comunque le persone si scambiano molti regali, uno dei più consigliabili in questo periodo è sicuramente il HUAWEI matepad pro 12 6 che ha attirato l'attenzione di moltissime persone.

Vediamo adesso quali sono le diverse tradizioni natalizie nel mondo.

DIO JUL DALLA SVEZIA

In Scandinavia, a Natale, bisogna diffidare dei regali volanti, perché può capitare che chi vuole restare anonimo, il donatore, tiri in casa un pacco con un regalo. Questa divertente usanza si chiama Julklapp. Secondo un'altra tradizione, gli svedesi mettono una ciotola di budino sul davanzale della finestra per insaporire il brownie Nisse.

GLEÐILEG JÓL DALL'ISLANDA

La celebrazione del Natale in Islanda inizia la sera santa e dura fino al 6 gennaio. A causa della mancanza di alberi di Natale, nei tempi antichi essi erano fatti di legno e dipinti poi verde. In Islanda, 13 gnomi di montagna portano regali di Natale. Tutti i giorni, a partire dal 12 dicembre, uno gnomo entra in casa. A partire da Natale, i fratelli-gnomi stanno tornando, e uno ad uno escono di casa. L'ultimo gnomo parte il 6 gennaio.

WESOŁYCH WIĄT DALLA POLONIA

La Santa Cena della vigilia di Natale in Polonia si chiama Veglia e inizia con l'apparizione della prima stella nel cielo. Molte antiche tradizioni di celebrare il Natale sono state conservate in Polonia fino ad oggi. Ci dovrebbero essere 12 piatti senza carne sul tavolo festivo. Inoltre, sul tavolo viene posizionato un elettrodomestico separato per l'ospite inaspettato. Prima di iniziare un pasto, tutti i membri della famiglia si scambiano regali e si augurano salute e felicità.

NOLLAIG SHONA DALL'IRLANDA

In Irlanda, a Natale, la casa viene addobbata con foglie di agrifoglio, ghirlande e rami di vischio. Molti acquistano anche una ghirlanda di Natale a 5 candele. Tre candele: viola, una rosa e una bianca, che verranno accese la notte di Natale. Babbo Natale porta i regali la vigilia di Natale.

GLEÐILIG JÓL DALLE ISOLE FAROE

Il Natale qui dura 21 giorni, fino al 13 gennaio. La fine del periodo natalizio è segnata dal ballo tradizionale il 13 gennaio.

FELIZ NAVIDAD DAL MESSICO

Le celebrazioni natalizie iniziano in Messico il 15 dicembre. La celebrazione ha il carattere di una vera Fiesta con musica e balli. Questa celebrazione si chiama Posada. Tradizionalmente, in questo momento, i messicani bevono punch alla frutta e distruggono la Pinata piena di noci, frutta e altre prelibatezze.