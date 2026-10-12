Nasce “Abruzzo Sport & Benessere” per rilanciare Le Naiadi

La Giunta regionale, riunita in seduta straordinaria sotto la presidenza di Marco Marsilio, ha dato il via libera alla nascita di Abruzzo Sport & Benessere S.p.A., la nuova società interamente pubblica che si occuperà di sport e benessere in Abruzzo. Il primo compito sarà la cura di Le Naiadi di Pescara, il grande complesso sportivo regionale che l’Amministrazione intende restituire pienamente ai cittadini.L’obiettivo dichiarato è garantire una gestione stabile e di qualità, tutelare un patrimonio pubblico rilevante e valorizzare lo sport come strumento di salute, inclusione e socialità. La società nasce con un mandato che va oltre la singola struttura pescarese, puntando a una gestione unitaria del patrimonio sportivo regionale.

Per la costituzione, la dotazione patrimoniale e il funzionamento della società, la Regione ha previsto 3,71 milioni di euro per il triennio 2026-2028, attraverso la legge regionale n. 27 dell’11 settembre 2026. Le somme destinate al funzionamento saranno erogate a compensazione degli obblighi di servizio pubblico, da definire nel contratto di servizio.

A queste risorse si aggiungono 5 milioni di euro di fondi europei Fesr 2021-2027 per rendere Le Naiadi più moderne e sostenibili. Gli interventi includono un parco fotovoltaico da 1 MWp, solare termico, pompe di calore, cogenerazione, isolamento dei tetti e sistemi intelligenti di gestione dell’energia.

Sono inoltre previsti tre nuovi campi da padel e una nuova pensilina per il parcheggio. I lavori saranno realizzati dal Comune di Pescara tramite Pescara Energia S.p.A. e restano separati dalle risorse della nuova società regionale.

Attualmente la gestione del complesso è affidata a FI.R.A. S.p.A., società in house della Regione. Il passaggio ad Abruzzo Sport & Benessere avverrà in modo graduale, con un piano di transizione volto a garantire la continuità dei servizi, la sicurezza degli utenti e la tutela dei lavoratori.

La continuità gestionale era già stata assicurata con la proroga dell’affidamento a FI.R.A., prevista in attesa del completamento del procedimento di costituzione della nuova società in house regionale.

La delibera sarà ora trasmessa alla Corte dei conti, il cui parere condiziona l’efficacia dell’operazione, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Al termine dell’iter sarà possibile firmare l’atto costitutivo davanti al notaio.

L’affidamento effettivo della gestione de Le Naiadi alla nuova società sarà deciso con un successivo provvedimento della Giunta regionale.