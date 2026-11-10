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Le Naiadi verso la gestione pubblica: via libera della Corte dei Conti

Parere positivo della Sezione regionale sulla costituzione della società in house voluta dalla Giunta regionale. L'obiettivo prioritario è la gestione, riqualificazione e valorizzazione del complesso

Le Naiadi verso la gestione pubblica: via libera della Corte dei Conti

Semaforo verde dalla Corte dei Conti per la nascita di "Abruzzo Sport & Benessere S.p.A.", la nuova società in house della Regione Abruzzo destinata a occuparsi del futuro del complesso sportivo "Le Naiadi" di Pescara.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha infatti espresso parere positivo sulla costituzione della società, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 687 del 9 ottobre 2026. La costituzione dell'ente è finalizzata in via prioritaria proprio alla gestione, riqualificazione e valorizzazione dell'impianto natatorio pescarese, una delle strutture sportive di riferimento per l'intera regione.

Il via libera è arrivato con la deliberazione n. 154/2026/PASP del 4 novembre 2026, depositata in segreteria il 6 novembre 2026. L'esito è un parere positivo di conformità ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP).

Il pronunciamento della Corte dei Conti rappresenta un passaggio decisivo per il percorso amministrativo: la società in house potrà ora essere formalmente costituita, segnando un cambio di passo nella gestione di un impianto strategico per lo sport e il benessere dei cittadini abruzzesi, con l'obiettivo di valorizzarne le potenzialità e garantirne la piena efficienza nel tempo.

Ricordiamo, infine, che per il rilancio del complesso sportivo Le Naiadi sono stati stanziati complessivamente 11 milioni di euro, suddivisi nei seguenti principali finanziamenti:
  • 3,71 milioni di euro (per il triennio 2026-2028) destinati alla costituzione e al funzionamento della nuova società pubblica Abruzzo Sport & Benessere S.p.A., istituita dalla Giunta regionale per la gestione della struttura. 
  • 5 milioni di euro provenienti dai fondi europei FESR 2021-2027 (tramite il Comune di Pescara) per interventi di efficientamento energetico, produzione di energia da fonti rinnovabili e ammodernamento degli impianti.
  • Ulteriori risorse regionali e programmazioni collegate al piano complessivo da 11 milioni di euro illustrato dalla Regione Abruzzo.

Ora non resta che trasformare in realtà quanto progettato.

Tags: Le naiadi Abruzzo sport e benessere societa In house Regione abruzzo Corte dei conti

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