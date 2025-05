Mutui Abruzzo: calo delle surroghe nei primi tre mesi

Secondo i dati di MutuiOnline.it, in Abruzzo nei primi 3 mesi dell’anno le richieste di surroga sono aumentate rispetto allo stesso periodo del 2024, passando dal 28,4% del totale al 29,6%, valore che tuttavia si attesta ben al di sotto della media nazionale. Considerando il periodo gennaio-aprile 2025, se chi accende un mutuo nella regione sceglie il tasso fisso nel 99,6% dei casi – alla luce di un TAN medio ancora significativamente più conveniente – chi surroga il proprio finanziamento si orienta sul tasso fisso nel 100% dei casi. Di questi, il 64,3% dei consumatori aveva scelto il tasso fisso anche al momento della stipula del mutuo, mentre il 25,0% passa da un finanziamento a tasso variabile al tasso fisso, con l’8,9% che invece lascia un mutuo a tasso variabile con CAP (ovvero con l’importo massimo della rata bloccato) e l’1,8% che abbandona un tasso misto in favore del fisso.

Rispetto ai mutui per l’acquisto della prima casa, che si confermano la finalità di finanziamento più richiesta in Abruzzo in questi primi mesi del 2025 con il 59,4% del totale delle richieste, i mutui surroga accesi quest’anno hanno una durata media di circa 3 anni inferiore, ovvero 23 anni e 3 mesi contro 26 anni e 1 mese, e anche l’importo medio richiesto risulta minore: 120.673 € in media per la surroga contro 148.912 € per l’acquisto della prima casa. Inoltre, l’età di chi ricorre alla surroga nella regione è ben più alta rispetto a chi chiede un mutuo per l’acquisto della prima casa: 43 anni e 1 mese in media contro 37 anni e 3 mesi nel corso del nuovo anno finora.