In Abruzzo il valore medio degli immobili green è 215.550 €

Secondo i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, chi sceglie un mutuo green 2025 opta per il tasso fisso nel 97,0% dei casi, mentre appena il 2,5% si orienta sul variabile. Rispetto ai finanziamenti standard, i mutui green si differenziano sotto diversi aspetti. In primo luogo, dal momento che gli immobili ad alta efficienza energetica presentano prezzi di vendita più elevati, l’importo medio richiesto dai mutuatari che accedono a un finanziamento “verde” è di oltre 20.000 € maggiore rispetto a chi sceglie un mutuo tradizionale, con un dato che nel 2025 si attesta sui 160.000 € contro i 138.500 € di quelli standard. Inoltre, i finanziamenti green hanno una durata media leggermente maggiore rispetto a quelli tradizionali, 25 anni contro 24 anni e mezzo, e i richiedenti sono più giovani, con un’età di 39 anni e 4 mesi contro 39 anni e 9 mesi in media. Le due tipologie di mutuo si differenziano poi anche in termini di Loan-to-Value, ovvero il rapporto tra il valore dell’immobile acquistato e l’importo richiesto dal mutuatario: per i mutui green si tende a versare meno anticipo; infatti, il dato medio registrato quest’anno è del 67,7% per questa tipologia, mentre per quelli tradizionali si arriva al 70,1%. Dal punto di vista territoriale, infine, dal Nord Italia arrivano quasi la metà delle richieste totali per questa tipologia di mutui (48,3% del mix nel 2025). Il Centro assorbe il 31,5% del totale delle richieste, mentre solo il 13,4% arrivano dal Sud e il 6,8% dalle Isole.In Abruzzo l’importo medio richiesto per i mutui green nel 2025 è pari a 132.800 €, dato circa 20.000 € maggiore rispetto ai finanziamenti standard, per i quali l’importo richiesto si ferma a 112.400 € in media. Per quanto riguarda il valore medio degli immobili, quelli green staccano quelli tradizionali di quasi 40.000 €, con 215.550 € in media contro 176.000 €.



Mutui green: a Chieti i richiedenti più giovani, a Pescara importo richiesto record



Analizzando i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it relativi al 2025, la provincia di Chieti è quella dove l’età media dei richiedenti di mutui green è più bassa di tutto l’Abruzzo, con un dato di 38 anni e 10 mesi contro i 41 anni e 4 mesi per quanto riguarda quelli “standard”. In quella di Pescara, invece, la durata dei mutui “verdi” è la più lunga dell’intera regione, con una media di 24 anni e 11 mesi, ovvero 5 mesi in più rispetto ai finanziamenti tradizionali (24 anni e mezzo in media). Per quanto riguarda l’importo richiesto quest’anno per mutui green, Pescara si distingue ancora una volta come la provincia dell’Abruzzo dove il dato è più alto, con una media di 141.625 €, oltre 15.000 € in più rispetto a quanto accade per i finanziamenti standard (124.212 € in media). Guardando al rapporto tra importo richiesto alla banca e valore dell’immobile da acquistare (Loan-to-Value), la provincia di Teramo fa segnare il dato più basso per i mutui green: 65,4% contro 69,6% di quelli standard.