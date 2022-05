Musica, da quelle per iniziare alle più iconiche: ecco le migliori chitarre elettriche di oggi

La chitarra elettrica è uno strumento ricco di vantaggi, e che molte persone vorrebbero imparare a suonare. Per prima cosa, si tratta di un oggetto leggendario, considerando che esiste dal 1930 ed è stato utilizzato da alcuni dei musicisti più influenti della storia. Inoltre, le chitarre elettriche sono versatili: possono essere usate per una varietà di generi musicali, dal country al metal. Ma con così tanti tipi diversi di chitarre elettriche sul mercato, può essere difficile capire quali sono le più adatte per iniziare.

Le migliori chitarre elettriche per iniziare

Il primo consiglio è il seguente: è meglio iniziare a suonare una chitarra classica, per imparare tutti i rudimenti di questa arte, e solo in seguito passare ad uno strumento elettrico, avendo acquisito già una discreta confidenza con la musica. Naturalmente le fasce di prezzo possono variare da modello a modello, e spesso può trattarsi di una spesa importante, dunque che richiede un corposo budget da investire in questa passione. Ci sono comunque alcune soluzioni, come la possibilità di richiedere un preventivo per un prestito online su Younited Credit, ad esempio, per poter raggiungere la liquidità necessaria per completare questo acquisto. Ma quali sono i migliori modelli di chitarra elettrica per i neofiti?

Al primo posto noi collochiamo la Yamaha Pacifica, che si contraddistingue per via del suo eccellente rapporto qualità/prezzo. È una chitarra versatile e relativamente facile da usare, ideale per chi sta iniziando a suonare e vuole provare diversi stili di musica. Al secondo posto, invece, ecco la Fender Squier Stratocaster: una chitarra elettrica ancor più economica, con un design classico e tipico degli altri prodotti della linea Stratocaster, dunque dotata di un fascino davvero inarrivabile.

Dalle chitarre elettriche basic ai modelli iconici

Da un lato il settore delle chitarre elettriche propone moltissimi modelli economici e ideali per chi sta iniziando soltanto ora. Dall'altro lato, però, non dobbiamo dimenticarci che si parla di un settore ricco di modelli cult e iconici, alcuni dei quali connotati da un costo davvero stellare. Un esempio concreto può essere fatto citando la Gibson Les Paul, lanciata nell'oramai lontano 1954 e resa nota da Slash, il celebre ex chitarrista dei Guns N' Roses e attualmente impegnato nella carriera da solista. Non potremmo poi non citare la Gibson SG di Angus Young, il famoso Chitarrista degli AC/DC, diventato nel tempo una leggenda assoluta.

Un'altra chitarra elettrica da veri cultori della musica è la Fender Telecaster. In tal caso si parla di uno strumento lanciato all'inizio degli anni '50 e disegnato da Leo Fender in persona, uno dei personaggi più importanti nella storia delle chitarre. Una curiosità: Fender decise di battezzarla "Telecaster" in onore dell'invenzione della televisione, che cominciava a diffondersi proprio in quegli anni. Infine, ecco la Manson Guitar di Matt Bellamy (Muse), famosa per il suo touchpad alla base. Si tratta di un modello progettatoappositamente per le esigenze del cantautore britannico e chitarrista del decennio 2000-2010, che la utilizza da anni sul palco e in studio.