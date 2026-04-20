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Movida violenta: denunciato 17enne con tirapugni

In carabinieri intervengono in zona Portanuova per sedare una rissa tra due gruppi di giovani. In due sono finiti al pronto soccorso

Movida violenta: denunciato 17enne con tirapugni

La Polizia di Stato, durante il fine settimana appena trascorso, ha denunciato un 17enne, trovato in possesso di un tirapugni. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti, domenica notte, in zona Portanuova, un gruppo di giovanissimi, per futili motivi, veniva aggredito verbalmente da altri ragazzi.  Durante il diverbio, uno degli aggressori mostrava un tirapugni che utilizzava per aggredire due dei giovani facenti parte dell’altro gruppo. Gli aggrediti sono stati soccorsi dai sanitari e trasportati in ospedale. Gli accertamenti sono stati avviati immediatamente dagli agenti delle volanti, che hanno lavorato per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e individuare i presunti responsabili. Grazie agli immediati riscontri, gli agenti sono riusciti a individuare il giovane che  poteva detenere il tirapugni che veniva recuperato a seguito di perquisizione personale. Al termine delle attività il 17enne è stato segnalato alla competente Autorità giudiziaria per possesso abusivo di oggetti atti ad offendere.

Tags: Movida pescara tirapugni denunciato

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