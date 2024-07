Operaio cade da impalcatura, trasportato in ospedale in codice rosso

Ancora un infortunio sul lavoro. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Penne, nella nottata odierna, sono intervenuti presso lo stabilimento di alimenti surgelati di Alanno (PE) dove un operaio manutentore, 59enne, mentre era intento nella riparazione di un macchinario (rullo trasportatore) per cause in corso di accertamento, é precipitato rovinosamente a terra da un’altezza di circa 3 metri. Prontamente soccorso da altri dipendenti é stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Santo Spirito di Pescara. Nella mattinata odierna personale del Dipartimento di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della ASL di Pescara, unitamente ai Carabinieri della Stazione Carabinieri di Alanno, hanno eseguito un ulteriore sopralluogo presso la suddetta ditta per verificare se in merito all’evento infortunistico siano state rispettate le norme di sicurezza sul lavoro.