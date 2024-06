Montesilvano e il PNRR. Tutti i progetti in cantiere

Montesilvano sta vivendo un periodo di trasformazione grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questi finanziamenti aprono nuove opportunità per la trasformazione urbana, migliorando la qualità della vita dei cittadini.

I progetti di Edilizia Pubblica e Infrastrutturali Finanziati dal Pnrr a Montesilvano

L’amministrazione De Martinis ha ottenuto circa 10 milioni di euro per la costruzione di nuove scuole e un impiantosportivo polivalente outdoor. Questi progetti rappresentano un’opportunità da cogliere, potenzieranno e miglioreranno le strutture esistenti oltre ad offrire maggiore sicurezza e comfort per i residenti.

I progetti specifici e i loro responsabili sono:

● Impianto sportivo polivalente outdoor: finanziato con 2.500.000 EURO, responsabile Geom. Mirko Parlione.

● Riparazione scogliera via Aldo Moro: finanziata con 100.000 EURO, responsabile Geom. Mirko Parlione.

● Ristrutturazione ex casa del custode: per housing temporaneo nel cimitero comunale, spesa di 218.000 EURO, responsabile Geom. Fabrizio Conte.

● Nuove scuole: finanziamento di quasi 8 milioni di EURO per la costruzione di asili nido (4.706.779 EURO) e scuole dell’infanzia (3.230.578 EURO), responsabili vari dipendenti comunali.

Nuove Scuole: I Fondi Europei potenziano anche le infrastrutture dedite all’educazione delle Nuove Generazioni a Montesilvano

L’amministrazione comunale ha ottenuto 11.8 milioni di euro dal Next Generation EU per l'ampliamento e la realizzazione di asili nido e scuole dell’infanzia. Questi investimenti sono fondamentali per il futuro delle nuove generazioni, offrendo loro un ambiente educativo moderno, tecnologico e stimolante che contribuirà allo sviluppo sociale e culturale della comunità.

Alla fine dei lavori, Montesilvano avrà 4 nuovi asili nido e 2 scuole dell’infanzia, aumentando la capacità di 240 bambini e raggiungendo il target del 33% del PNRR.

I cinque importanti progetti di opere pubbliche a Montesilvano, finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e fondi della Regione

● Corso Umberto e la Riqualificazione del Centro: Il restyling di Corso Umberto, la zona centrale di Montesilvano, lavori iniziati a gennaio con un budget di 1,5 milioni di euro e una durata prevista di sei mesi, consegna prevista fine giugno. I lavori procederanno per lotti, iniziando dall’area vicino al Cormorano e spostandosi successivamente verso via Vestina e la rotatoria della stazione.

● Viale Europa: Pedonalizzazione e Riduzione del Traffico Viale Europa vedrà interventi significativi per un milione di euro, con lavori che inizieranno a febbraio e si protrarranno fino a giugno.

● Via Vestina: Un Chilometro di Interventi Con un finanziamento di 3 milioni di euro del PNRR, Via Vestina sarà oggetto di lavori lungo tutto il suo chilometro lanciato. Iniziati gli interventi a febbraio, la fine dei lavori è prevista per il periodo estivo, con una durata stimata di 6-7 mesi, partendo dal confine con Cappelle sul Tavo.

● Via Saragat: I lavori di completamento e collegamento di via Saragat iniziati a febbraio grazie a un nuovo finanziamento di 2,4 milioni di euro dalla Regione. Questo permetterà di realizzare i 600 metri di strada mancanti che collegheranno via Saffi con via Saragat, con una conclusione prevista per la primavera del 2025.

● Via D’Andrea: Boulevard, Parco e Anfiteatro la riqualificazione di via D’Andrea, nota come il boulevard di Montesilvano, iniziata a marzo con un investimento di 1,8 milioni di euro. Il progetto include la creazione di un grande parco con auditorium e si prevede che i lavori si concludano in 4-5 mesi.

● Lungomare Riqualificazione e Recupero: nei tratti di largo Venezuela e Stella Maris, con un finanziamento Pinqua che comprende anche il recupero di Villa Delfico.

Viale Europa: i fondi PNRR donano unnuovo volto all’arteria che collega Corso Umberto al lungo mare

Questo progetto prevede l'installazione di nuovi arredi urbani, la creazione di fontane con giochi di luci e l’adeguamento del manto stradale e dei marciapiedi per portarli su un unico livello e la trasformazione del tratto tra il lungomare e viale Emilia in una zona a prevalenza pedonale, riducendo drasticamente il traffico veicolare.

I lavori di riqualificazione dureranno 180 giorni, con una pausa nel periodo estivo per non disturbare il flusso turistico. La consegna è prevista per i primi giorni di settembre. L’obiettivo di quest’opera é quello di trasformare Viale Europa in un’arteria più accessibile e attrattiva sia per i residenti che per i visitatori.

Verso un Futuro Sostenibile: L’Eco-Efficientamento di Montesilvano

Montesilvano inoltre si impegna a diventare un modello di sostenibilità ambientale. I progetti di efficientamento energetico e transizione ecologica mirano a ridurre l’impatto ambientale e a promuovere un uso consapevole delle risorse. L'attenzione all'efficienza energetica è fondamentale per garantire un futuro verde e sostenibile per le prossime generazioni.

Tutti i progetti di Transizione ecologica:

• SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA CONTRADA TRAVE VIA TRAVE

• OPERE DI DRENAGGIO CONSOLIDAMENTO SCARPATE CONTRADA TRAVE

• INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA RIPARAZIONE SCOGLIERE VIA ALDO MORO

• ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO SCUOLA DELFICO VIA D’ANNUNZIO

• ADEGUAMENTO STRUTTURALE SISMICO SCUOLA I.SILONE VIA S.GOTTARDO

• ADEGUAMENTO STRUTTURALE SISMICO SCUOLA PRIMARIA F.DI BLASIO

• ADEGUAMENTO STRUTTURALE SISMICO Scuola Primaria e dell’Infanzia Villa Verrocchio (VIA LAZIO)

• ADEGUAMENTO STRUTTURALE SISMICO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA VITELLO D’ORO

• ADEGUAMENTO STRUTTURALE SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SALINE (VIA COSTA)

• ADEGUAMENTO STRUTTURALE SISMICO SCUOLA VIALE ABRUZZO

• ADEGUAMENTO STRUTTURALE SISMICO SCUOLA COLLEMARE (VIA DE GASPERI)

• SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA FRANA PALIFICAZIONI E DIFESA DEL SUOLO (VIA SETTENTRIONALE)

• SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA FRANA PALIFICAZIONI E DIFESA DEL SUOLO (VIA MONTEVERDE)

• SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA FRANA PALIFICAZIONI E DIFESA DEL SUOLO (VIA TOGLIATTI)

• SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA FRANA PALIFICAZIONI E DIFESA DEL SUOLO (VIA C.DA TRAVE)

• REALIZZAZIONE COLLETTORE ANTIALLAGAMENTO VIA VERROTI LATO NORD

• EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI MONTESILVANO

Spending Review Governo Meloni e Progetti PNRR Montesilvano

La spending review del Governo desta preoccupazioni sui primi cittadini dei Comuni abruzzesi i quali sono preoccupati della bozza del decreto interministeriale del MEF e del Ministero dell’Interno, che taglierà risorse di parte corrente penalizzando maggiormente proprio quei Comuni che hanno progetti finanziati quasi completamente dal PNRR.

Quali sono i progetti a rischio per Montesilvano con la spending review?

Se si considera i progetti finanziati in toto dal fondo PNRR dopo le cittadine capoluogo, Pescara (27,9 milioni), Teramo (24,8), Chieti (20,5), subito dopo si posiziona la cittadina di Montesilvano(15,7), Avezzano (9) e Lanciano (8,4). Il comune confinante con Pescara secondo stime Openpolis risulta tra i comuni più colpiti dalle misure che il governo intende definanziare tout court oltre ai 3 comuni capoluogo. L’amministrazione di De Martinis che ha ottenuto finanziamenti per 25 progetti da realizzare entro il 2026 per un totale di 15,7 milioni, ora rischia forti tagli con pesanti ripercussioni negative sui territori comunali.

