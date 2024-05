Il ‘futuro’ di Pescara passa per i progetti Pnrr che ora sono a rischio

Il futuro di Pescara passa per la sua trasformazione grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ovvero un’iniezione di risorse senza precedenti. Ma stavolta il rischio è dietro l’angolo, perché il Governo ha deciso di applicare ai comuni italiani una metodologia di spending review che porterebbe alla riduzione del 50% dei fondi stanziati. E tutto questo, ne caso specifico di Pescara, porterebbe effetti devastanti sui 76 progetti approvati e del valore di €84.112.237,26.

Le missioni del PNRR coinvolte includono:

• M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo .

• M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica .

• M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile

• M4 - Istruzione e Ricerca .

• M5 - Inclusione e coesione .

Tra i progetti in esecuzione, si trovano interventi per la difesa delle coste, la rigenerazione urbana, e il potenziamento della cybersicurezza. Inoltre, sono in corso lavori per la realizzazione di nuove scuole, asili, e la riqualificazione del lungomare.

PNRR Riqualificazione Urbana: Un nuovo volto per Pescara

Il lungomare e il waterfront fluviale di Pescara stanno vivendo una metamorfosi. Progetti per un valore di oltre 84 milioni di euro mirano a ridisegnare gli spazi pubblici, creando aree verdi, piste ciclabili e zone pedonali che invitano cittadini e turisti a godere delle bellezze naturali della città. La riqualificazione del quartiere Borgo Marino Sud e del Villaggio Alcyone è solo l’inizio di una serie di interventi che promettono di rivitalizzare l’intera area urbana.

Tra i progetti presentati i principali finanziati dal fondo NextGenerationEU e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dal Comune di Pescara sono:

• Riqualificazione del quartiere Borgo Marino Sud, Villaggio Alcyone e Piazza IV dicembre con un investimento di € 2.200.000,001.

• Miglioramento del decoro urbano tramite la riqualificazione di via Valle Fuzzina , il recupero della fonte Borea, il completamento del parco archeologico Colle del Telegrafo e un tratto di via del Circuito con un budget di € 605.000,001.

• Riqualificazione di Piazza Sacro Cuore e Corso Umberto con un finanziamento di € 1.540.000,001.

• Riqualificazione di Piazza Alessandrini e del Media Museum con fondi per € 2.090.000,001.

• Riqualificazione Lungomare Nord e Sud, Tratto Nord da Viale della Riviera dallo stabilimento “il Moro” al confine con il Comune di Montesilvano, Tratto Sud da Viale Primo Vere a partire dal Ponte di Fosso Vallelunga verso Piazza Le Laudi.

• Lavori di adeguamento alle normative CONI dei palazzetti dello sport ‘Ciro Quaranta’, ‘Simona Cornacchia’ e ‘Giovanni Paolo II’ con un investimento di € 1.650.000,001.

Oltre ai progetti di riqualificazione urbana vi sono quelli relativamente minori quali: la messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche. Il PNRR infatti finanzia anche la messa in sicurezza di ponti e viadotti, assicurando che la rete di trasporti di Pescara sia non solo efficiente, ma anche sicura per i suoi utenti. La manutenzione straordinaria della viabilità e gli interventi di regimentazione idraulica sono fondamentali per prevenire alluvioni e garantire la resilienza della città agli eventi climatici estremi.

Efficientamento Energetico degli edifici pubblici

Il Comune di Pescara si sta impegnando anche nell’efficientamento energetico degli edifici pubblici. Teatri, scuole e uffici comunali sono al centro di un progetto di eco-efficientamento che non solo ridurrà l’impatto ambientale, ma porterà anche a un significativo risparmio economico a lungo termine.

PNRR sta difatti agendo come catalizzatore di un cambiamento profondo che sta trasformando Pescara in una citta moderna, in attesa del del G7 che si terrà in città il 24 e 25 ottobre prossimi. La città dannunziana si sta preparando a diventare un modello di sostenibilità e innovazione, un esempio luminoso di come le risorse dell’Unione Europea possano essere utilizzate per migliorare concretamente la vita dei cittadini.

Per ulteriori dettagli sui progetti specifici e lo stato di avanzamento, puoi consultare la pagina ufficiale del Comune di Pescara e il documento che fornisce un dettaglio completo dei Progetti PNRR Pescara.

Cesare Di Simone