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Misure di prevenzione, il Questore ne emette 14 in poche settimane: dal foglio di via ai Dacur

Rafforzata l'attività della Polizia di Stato per garantire la sicurezza pubblica: quattro avvisi orali, un divieto di ritorno a Spoltore e nove Dacur. Due donne allontanate dai locali di Montesilvano

Misure di prevenzione, il Questore ne emette 14 in poche settimane: dal foglio di via ai Dacur

Quattordici misure di prevenzione adottate dal Questore di Pescara nei confronti di altrettante persone ritenute socialmente pericolose. È il bilancio dell'attività rafforzata svolta dalla Polizia di Stato nelle ultime settimane, con l'obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e contrastare la commissione di reati.

Nel periodo di riferimento, all'esito delle specifiche attività istruttorie curate dalla Divisione Polizia Anticrimine, sono stati emessi provvedimenti nei confronti di soggetti riconducibili alle categorie di pericolosità sociale previste dalla normativa. Le misure di prevenzione, come noto, rappresentano un importante strumento che il legislatore, con il decreto legislativo 159 del 2011 – il cosiddetto Codice antimafia – attribuisce al Questore nella sua qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza, con lo scopo di contenere e prevenire comportamenti antigiuridici da parte di determinate categorie di persone che la legge stessa qualifica come "socialmente pericolose".

Nel dettaglio, sono stati emanati 4 avvisi orali, d'iniziativa della Divisione Anticrimine della Questura, e 1 foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Spoltore per 3 anni, su istanza dei Carabinieri del posto, a carico di un uomo ritenuto l'autore di due furti perpetrati il 22 e 25 agosto 2026 ai danni di un locale adibito a magazzino situato a Spoltore.

Sono stati inoltre emessi 9 Dacur, consistenti nel divieto, comminato a soggetti che si siano resi responsabili di alcune categorie di reati o comunque di disordini all'interno o nelle immediate adiacenze di locali pubblici, di accedere all'interno degli stessi e di stazionare nelle vie immediatamente limitrofe per un determinato periodo di tempo.

Di questi, 2 sono stati emessi su proposta dei Carabinieri di Montesilvano nei confronti di due donne che, nella serata del 30 settembre scorso, in un bar di Montesilvano, avevano dato in escandescenza, danneggiando arredi interni ed esterni del locale e proseguendo la loro condotta molesta anche sulla strada, inveendo e minacciando le persone intervenute a calmarle. Le stesse non potranno accedere per due anni ai locali pubblici o di pubblico trattenimento la cui ubicazione è ricompresa nella zona del centro del Comune di Montesilvano.

Tra gli altri 7 Dacur, emessi d'iniziativa dalla Polizia di Stato, uno ha riguardato un minore denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio, il diciassettenne, a seguito di un controllo della Polizia effettuato in Corso Vittorio Emanuele a Pescara, era stato trovato in possesso di una quantità di sostanza per finalità di vendita nei pressi di un bar. Con il provvedimento emesso dal Questore, il giovane non potrà accedere per un anno ai locali pubblici e di pubblico trattenimento situati nel centro cittadino del comune di Pescara.

Tags: Pescara fogli di via Questore Montesilvano Spoltore Allontanamento Furti Locale Ultime notizie Divieto Dacur

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