Frase del giorno

17 Ago, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Pescara Vecchia: viola il Dacur e viene denunciato

Pescara Vecchia: viola il Dacur e viene denunciato

L'uomo è cittadino di 44 anni di nazionalità italiana già noto alle forze dell’ordine

Pescara Vecchia: viola il Dacur e viene denunciato

Un’operazione di controllo del territorio, condotta con professionalità e tempestività dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo Territoriale, ha portato alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria di un soggetto già destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dal Questore di Pescara.

Nella mattinata, infatti, i militari procedevano al controllo di un cittadino di 44 anni, di nazionalità italiana, già noto alle forze dell’ordine. Gli accertamenti effettuati attraverso la Banca Dati hanno rivelato che l’uomo era sottoposto ad un provvedimento di divieto di accesso e stazionamento nei locali pubblici, negli esercizi commerciali e in specifiche vie del territorio comunale di Pescara.

Il provvedimento DACUR era stato emesso dal Questore di Pescara, lo scorso 15 gennaio 2026, ed è valevole 3 anni, in applicazione dell’articolo 13-bis del Decreto Legge 14/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 48/2017, norma che disciplina le misure di prevenzione urbana per ragioni di sicurezza pubblica.

Nonostante il divieto in essere, il soggetto è stato sorpreso in via delle Caserme, area espressamente interessata dalla misura interdittiva. I Carabinieri, quindi, hanno proceduto alla contestazione della violazione del provvedimento questorile.

L’episodio evidenzia l’efficacia dell’attività di prevenzione e controllo del territorio svolta dai Carabinieri, capaci di garantire la legalità anche attraverso l’applicazione rigorosa delle misure di prevenzione urbana. La tempestività degli accertamenti e la precisione operativa hanno permesso di individuare una violazione che, se non sanzionata, avrebbe potuto compromettere la sicurezza e la vivibilità di un’area sensibile della città.

Il cittadino, deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, dovrà ora rispondere della violazione del provvedimento di divieto

Tags: Pescara Via delle caserme Locali Denunciato Dacur Carabinieri

Vedi anche

Movida, il Comune cerca i rappresentanti di residenti e gestori dei locali
Attualità

Movida, il Comune cerca i rappresentanti di residenti e gestori dei locali

09 Ago, 2026
Aggressione allo Scumm in via Delle Caserme, identificati due giovani di estrema destra
Cronaca

Aggressione allo Scumm in via Delle Caserme, identificati due giovani di estrema destra

30 Mag, 2017
Pescara: studente omosessuale molestato da 3 compagne di corso
Satira

Pescara: studente omosessuale molestato da 3 compagne di corso

22 Gen, 2015
Movida violenta a Pescara. Ragazzo accoltellato in Piazza Unione
Cronaca

Movida violenta a Pescara. Ragazzo accoltellato in Piazza Unione

09 Nov, 2014
Arancia Meccanica in via delle Caseme
Cronaca

Arancia Meccanica in via delle Caseme

11 Mag, 2013
Arrestato Pusher notturno
Cronaca

Arrestato Pusher notturno

02 Feb, 2013
Buon compleanno Samboa
Persone

Buon compleanno Samboa

23 Dic, 2012
«Monti, basta così!»
Politica

«Monti, basta così!»

30 Ott, 2012
Movida. Fidanzatini nei guai
Cronaca

Movida. Fidanzatini nei guai

21 Ott, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661