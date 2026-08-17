Pescara Vecchia: viola il Dacur e viene denunciato

Un’operazione di controllo del territorio, condotta con professionalità e tempestività dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo Territoriale, ha portato alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria di un soggetto già destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dal Questore di Pescara.

Nella mattinata, infatti, i militari procedevano al controllo di un cittadino di 44 anni, di nazionalità italiana, già noto alle forze dell’ordine. Gli accertamenti effettuati attraverso la Banca Dati hanno rivelato che l’uomo era sottoposto ad un provvedimento di divieto di accesso e stazionamento nei locali pubblici, negli esercizi commerciali e in specifiche vie del territorio comunale di Pescara.

Il provvedimento DACUR era stato emesso dal Questore di Pescara, lo scorso 15 gennaio 2026, ed è valevole 3 anni, in applicazione dell’articolo 13-bis del Decreto Legge 14/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 48/2017, norma che disciplina le misure di prevenzione urbana per ragioni di sicurezza pubblica.

Nonostante il divieto in essere, il soggetto è stato sorpreso in via delle Caserme, area espressamente interessata dalla misura interdittiva. I Carabinieri, quindi, hanno proceduto alla contestazione della violazione del provvedimento questorile.

L’episodio evidenzia l’efficacia dell’attività di prevenzione e controllo del territorio svolta dai Carabinieri, capaci di garantire la legalità anche attraverso l’applicazione rigorosa delle misure di prevenzione urbana. La tempestività degli accertamenti e la precisione operativa hanno permesso di individuare una violazione che, se non sanzionata, avrebbe potuto compromettere la sicurezza e la vivibilità di un’area sensibile della città.

Il cittadino, deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, dovrà ora rispondere della violazione del provvedimento di divieto