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Chiuso per 20 giorni locale a Pescara Vecchia

Il questore ha motivato il provvedimento: "gravi motivi di sicurezza e ordine pubblico"

Chiuso per 20 giorni locale a Pescara Vecchia

Il Questore di Pescara ha disposto la chiusura ex art. 100 t.u.l.p.s. di un locale di Pescara Vecchia per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica. I fatti. Nella serata di ieri, giovedì 27 marzo, il personale della Squadra Amministra della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, insieme ai colleghi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Pescara, hanno dato esecuzione al provvedimento del Questore, Carlo Solimene, di sospensione della licenza per 20 giorni ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.

Nel dispositivo si legge "un quadro complessivo di grave criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica".

In particolare, nella notte del 25 marzo, le pattuglie sono intervenute presso la predetta zona, nelle immediate adiacenze del locale, per una violenta rissa culminata nel ferimento di un giovane avventore, attinto con un coltello.

Ulteriori elementi di criticità sono emersi anche nel corso dei controlli amministrativi, disposti sulla base delle scelte adottate in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ed effettuati nei mesi scorsi, da parte della Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S. della Questura unitamente all’Ispettorato del Lavoro, ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia Locale.

Pertanto, al termine dell’istruttoria effettuata, il Questore della provincia di Pescara Carlo Solimene ha rilevato la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, in ordine ai gravi fatti riguardanti l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica e l’incolumità degli avventori.

Tenuto conto della gravità e dell’attualità degli episodi accertati, nonché della necessità di interrompere una situazione di pericolo concreto per l’incolumità pubblica, il Questore ha quindi disposto la sospensione per 20 giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande del locale di pubblico spettacolo

Tags: pescara Pescara vecchia Questore Locale Accoltellamento

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