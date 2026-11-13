Minorenni alle slot machine: sala giochi chiusa per 15 giorni a Vasto

Due minorenni sorpresi a giocare alle slot machine all'interno di una sala giochi di Vasto. È quanto emerso durante un controllo effettuato dagli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale, nell'ambito dei servizi di prevenzione e contrasto all'illegalità disposti dal Questore di Chieti.

L'esercizio commerciale, adibito alla raccolta di scommesse sportive e dotato di numerose apparecchiature VLT (Video Lottery Terminal), è finito nel mirino della Polizia di Stato proprio per la presenza dei due giovani all'interno del locale e, soprattutto, per il loro accesso alle apparecchiature da gioco. Una circostanza che ha evidenziato gravi carenze nei controlli da parte del gestore, al quale spetta l'obbligo di impedire ai minori di partecipare ai giochi con vincita in denaro, espressamente vietati dalla legge.

A seguito degli accertamenti svolti, nell'ottica di tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione, e d'intesa con la Divisione P.A.S.I., il Questore di Chieti ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza nei confronti del titolare della sala giochi. La chiusura avrà una durata di 15 giorni.

La vicenda è stata inoltre segnalata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per i conseguenti adempimenti di competenza, con particolare riferimento alla contestazione delle violazioni amministrative nei confronti del titolare, per un importo complessivo superiore a 12.000 euro, in relazione ai due minorenni sorpresi a giocare.

L'attività di controllo della Polizia di Stato proseguirà con particolare attenzione agli esercizi pubblici e ai locali destinati al gioco, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente e tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione, con specifico riguardo ai minori. Un segnale chiaro ai gestori: la tutela dei più giovani resta una priorità assoluta.