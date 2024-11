Mercoledì a Pescara c’è il Mercato Contadino

In programma mercoledì 20 novembre alle ore 15:30 presso il Mercato Contadino in via Milano 33 a Pescara, un'iniziativa che sta facendo tappa in diverse città italiane e promossa dall'Associazione La Spesa in Campagna e Cia-Agricoltori Italiani dedicata alla vendita diretta. L'obiettivo è diffondere la cultura di un'alimentazione responsabile, che parte dalla consapevolezza di cosa mettiamo in tavola, e promuovere una vera e propria cittadinanza alimentare. Sotto lo slogan “La spesa consapevole: con gli agricoltori il primo passo verso una cittadinanza attiva”, La Spesa in Campagna-Cia punta a trasformare i consumatori in cittadini protagonisti della filiera alimentare, attraverso acquisti informati e una maggiore collaborazione con i produttori.



La giornata offrirà lo spunto per dialogare del rapporto tra mondo rurale e cittadinanza insieme a produttori, operatori, consumatori, nutrizionisti,

cittadini e amministratori pubblici e l'Associazione ISA.





All'evento sarà presente il Presidente nazionale Cia, Cristiano Fini.