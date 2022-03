Aeroporto d'Abruzzo, ritornano a due i collegamenti giornalieri con Milano Linate 

Il volo ITA Airways, Pescara-Milano Linate A/R, torna a due frequenze giornaliere e nel fine settimana, grazie a un accordo commerciale sottoscritto tra Saga e la compagnia di bandiera italiana.



“È una notizia molto positiva per il nostro aeroporto – commenta il presidente della Saga, Vittorio Catone -. Abbiamo lavorato in modo molto stretto con ITA Airways per raggiungere questo accordo, garantendo la necessaria sostenibilità economica delle operazioni. C'è tutta un'utenza che utilizza i collegamenti con una grande frequenza e avere un doppio orario durante la giornata agevola e facilita l'organizzazione degli spostamenti. Il collegamento nel weekend, poi, consente anche di sfruttare la tratta in chiave leisure. Il secondo collegamento giornaliero con

Milano, inoltre, è di particolare importanza per l’Abruzzo, visto che l’aeroporto di Linate è un hub strategico da cui raggiungere ulteriori destinazioni di carattere internazionale. La stagione summer, che comincia a fine marzo, parte nel migliore dei modi. La policy della compagnia conferma la bontà delle scelte del management e dimostra una volta di più l’attenzione ai territori ed ai clienti”.



"La collaborazione con Saga conferma la nuova strategia della Compagnia a supporto dello sviluppo sostenibile del proprio network – dichiara l'amministratore delegato di ITA Airways, Fabio Lazzerini -. Il nostro obiettivo è garantire la connettività dei territori italiani, tenendo ben presente la centralità del cliente per le nostre operazioni, con un rinnovato approccio verso gli aeroporti italiani e perseguendo la più volte auspicata parità di trattamento rispetto agli altri vettori”.



Dal 7 aprile il collegamento verrà effettuato alle 07:10 per Milano; la sera da Linate alle 21:50 con arrivo alle 23:00. Restano invariati i collegamenti pomeridiani, in partenza da Linate verso Pescara alle 13:55 e dall'Abruzzo verso la Lombardia alle 15:20. Il sabato viene garantito il collegamento della mattina verso Linate alle 07:10 con rientro a Pescara domenica alle 21:50. I voli sono in vendita da oggi.