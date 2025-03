Megalò 2, “No” anche da Sinistra Italiana

“No perché la cementificazione sul fiume mette a rischio l’ambiente e l’incolumità del territorio, No perché l’accumulo di iper-distribuzione continua a impoverire il tessuto economico metropolitano”: su Megalò 2, Sinistra Italiana in tandem con il WWF ribadisce la propria contrarietà al progetto ‘parco commerciale’. Stamattina l’incontro tra i vertici Sinistra Italiana-AVS, con il segretario del circolo di Chieti Luciano Monaco, il segretario regionale Daniele Licheri, il consigliere comunale di Chieti Edoardo Raimondi, e ilWWF di Chieti-Pescara, per fare il punto sulle azioni percorribili per fermare Megalò 2.



La cementificazione sul fiume mette a rischio il territorio. “Stiamo valutando insieme al WWF, da sempre attivo anche su questa annosa vicenda, tutti gli strumenti tecnico-giuridici ad oggi utilizzabili per fermare un progetto che mette a rischio l’ambiente e l’economia del territorio di Chieti e dell’area metropolitana – dice Daniele Licheri, Segretario Regionale Sinistra Italiana-AVS-. Un progetto di per sé controverso, come testimoniato dalle lunghe vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto. Siamo pronti ad attivare i nostri Deputati per chiarire l’iter della vicenda e per sostenere la battaglia del WWF, valutando e sostenendo tutte le possibili soluzioni concretamente attuabili per scongiurare danni economici e ambientali a svantaggio della comunità. Da quanto sta emergendo, sembra che le tragedie legate al problema del dissesto idrogeologico sempre più frequenti non ci abbiano insegnato niente: qui si tratta di mettere in sicurezza il territorio, smettendola di insistere con la cementificazione indiscriminata, a vantaggio di pochi”.



L’accumulo di iper equivale a costruire cattedrali nel deserto. “Dal punto di vista economico, mentre in tutto il mondo si procede con una dismissione dei centri commerciali, qui continuiamo ad avere una concentrazione di questi siti che è tra le più alte d'Europa – avverte Licheri -: anche sotto questo aspetto, occorre uno scatto di lungimiranza che ammetta la necessità di cambiare modello di sviluppo economico, che sia finalmente capace di valorizzare il territorio e non lo continui ad uccidere con scelte miopi”.