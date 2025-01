Altri tre arresti per spaccio

Continuano imperterriti gli arresti per spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo Adriatico ormai considerato piazza di spaccio e, quindi, di consumo di droga per eccellenza. Stavolta in manette è finito un diciannovenne del posto che aveva con sé circ 450 grammi di hashish. Il ragazzo è stato bloccato e denunciato a piede libero dagli agenti della Squadra Mobile che, sempre nella giornata di ieri, avevano messo le mani su una coppia di punger di origini pugliesi. Secondo quanto ricostruito i due avevano un appartamento preso in affitto da cui operavano per fare affari loschi. I poliziotti hanno pizzicato un cliente mentre usciva dall’immobile con lo stupefacente appena acquistato; ed a quel punto, effettuata la perquisizione dell’appartamento, sono stati trovati altri 100 g. di narcotico e la somma di 2.755 euro in contanti, sequestrati in quanto verosimile provento dell’attività di spaccio, essendo i due arrestati privi di attività lavorativa.

I due, dopo la convalida dell’arresto, sono stati posti agli arresti domiciliari in un’altra abitazione fuori da questa regione.