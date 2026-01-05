Frase del giorno

Maxi sequestro di droga a Nereto

La Consigliera regionale Marilena Rossi ringrazia le forze dell’ordine ma esprime profonda preoccupazione per le attività criminali presenti nel territorio abruzzese

Maxi sequestro di droga a Nereto

La notizia apparsa questa mattina sulla stampa, relativa al sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti nel comune di Nereto, colpisce e impone una riflessione profonda. Desidero innanzitutto esprimere il mio più sincero ringraziamento alle Forze dell’ordine, alla Squadra Mobile e a tutti gli operatori coinvolti, per il grande lavoro svolto e per la professionalità dimostrata nel portare a termine una operazione complessa e delicatissima, che rappresenta un colpo durissimo al traffico di droga. Allo stesso tempo, però, non possiamo ignorare la forte preoccupazione che questo episodio suscita. Il fatto che quantitativi così rilevanti di sostanze stupefacenti fossero presenti in una provincia piccola come quella di Teramo deve far riflettere e interrogare tutti: istituzioni, forze sociali e chi è quotidianamente impegnato nel contrasto a queste attività criminali”. Queste le parole dell consigliere regionale Marilena Rossi a proposito del maxi sequestro di circa 100 chili di droga avvenuto l’altro ieri.   “La lotta allo spaccio e alle organizzazioni che lo alimentano non può abbassare la guardia. È una sfida che riguarda la sicurezza dei nostri territori, ma soprattutto la tutela dei giovani e delle famiglie. Continueremo a sostenere con convinzione ogni azione volta alla prevenzione, al controllo e alla repressione di questi fenomeni, nella consapevolezza che solo facendo rete si può contrastare efficacemente una piaga che mina il futuro delle nostre comunità”, conclude la consigliera Rossi.

